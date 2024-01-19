Здатність пенсіонерів керувати авто почнуть перевіряти за допомогою нових технологій: що відомо

Поки в ЄС йдуть дискусії про необхідність перевірки здатність людей старше 65 років керувати автомобілем, уряд Південної Кореї вирішив перейти від слів до конкретних справ і розпочинає інноваційний проект із застосування технології віртуальної реальності (VR) для оцінки водійських здібностей людей похилого віку.

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Ця ініціатива є частиною ширшого плану щодо потенційного запровадження умовних ліцензій для водіїв похилого віку до 2025 року, що має на меті підвищити безпеку дорожнього руху, пише Avtosota.

Рішення було прийнято після того, як поліція оприлюднила тривожну статистику. У 2023 році на 10 000 водіїв припадало близько 94 дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв старше 65 років. Цей показник в 1,86 рази вищий, ніж у водіїв віком близько 30 років.

Експерти пояснюють це зростання віковими факторами, такими як погіршення зору та уповільнення реакції на зміну умов освітлення. Крім того, люди похилого віку з легкою формою деменції або хворобою Альцгеймера можуть мати труднощі з ідентифікацією небезпечних ситуацій на дорозі. Ліки, що призначаються при цих станах, ще більше погіршують швидкість реакції і викликають сонливість.

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Щоб підтримати цю технологічну ініціативу, уряд Південної Кореї виділив 1,2 мільярда вон (близько 27,5 мільйона гривень) на розвиток технологій віртуальної реальності. Прогнозовані загальні витрати на цей амбітний проект оцінюються приблизно в 3,6 мільярда вон (близько 83 мільйонів гривень).

Такий підхід Південної Кореї наштовхує на порівняння зі стратегіями, прийнятими в інших країнах для регулювання водіння автомобілями людьми похилого віку.

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Які є обмеження для водіїв похилого віку в інших країнах?

У США в штаті Іллінойс застосовується метод обмеження простору, коли інструктори з водіння пристосовують умови водіння до індивідуальних потреб водія.

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Водіям з певними медичними обмеженнями дозволено їздити лише до найважливіших місць, таких як лікарні, церкви та прилеглі громадські райони.

У Німеччині діють особливі правила, що ґрунтуються на індивідуальних особливостях водіння: тим, хто має труднощі з водінням на далекі відстані, дозволено їздити в певному радіусі від дому; а тим, кому складно керувати автомобілем на високій швидкості, заборонено їздити по автомагістралях.

Нова Зеландія зобов’язує водіїв старше 75 років раз на два роки проходити медичні огляди, щоб переконатися, що вони придатні до керування автомобілем. Крім того, багато європейських країн використовують різні інструменти, в тому числі практичні оцінки водіння, для оцінки навичок водіння своїх літніх водіїв.

Ці різноманітні підходи відображають глобальні зусилля, спрямовані на забезпечення балансу між безпекою дорожнього руху та потребами у мобільності населення, яке старішає.

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Фото Pixabay

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