Не можна допустити поновлення на посадах чиновників з громадянством рф, — експерт

Рішення Верховного Суду, яке поновлює на посаді чиновницю Мін'юсту з громадянством рф, недопустиме та підриває обороноздатність країни під час війни (раніше скандально відомого суддю Богдана Львова, попри російський паспорт, поновили на посаді у Верховному Суді). Про це пише політолог Олексій Курпас.

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Експерт обурюється рішенням Верховного Суду, яким скасовано постанову про законність звільнення громадянки рф з посади на державній службі.

«Мова йде про чиновницю Мін'юсту Марину Прилуцьку, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство та під час перебування в окупованому Криму контактувала зі співробітниками ФСБ. Місце перебування Прилуцької зараз невідоме. Напевно, вона перебуває там, де отримала громадянство», — підкреслює Курпас.

Експерт вважає, що таке рішення ВС може викликати протестну реакцію громадянського суспільства.

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«Прийнято рішення, яке підриває обороноздатність країни під час війни. Фактично проти держави вчинили диверсію! Як в таких умовах мають працювати спецслужби, якщо Верховний (!) Суд фактично відбілює порушників — людей, які отримали паспорт рф? Вважаю, тут своє слово має сказати громадянське суспільство. Ми не можемо дозволити повертати зрадників і російських громадян на державні посади!» — акцентує експерт.

«Повертати у владу російських запроданців — це плювати на тих, хто зараз на фронті відбиває навалу росіян. Треба протверезити суддів, які, схоже, забули, як тікали зимою 22-го з оточеного Києва. А я нагадаю, що саме у лютому 22-го, росіяни збирались повернути Януковича у Київ, в тому числі спираючись на рішення українського суду», — резюмує Курпас.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову про законність звільнення громадянки рф з посади на державній службі.

Тим часом справу нардепа Безгіна про продаж квартири у Криму розслідує ДБР. А правозахисник та волонтер Олександр Аронець закликав СБУ перевірити керівництво «Укргазвидобування» на предмет зв’язків із росією.

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