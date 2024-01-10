Восени 2022 року заступника голови Верховного суду та очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова після повідомлень про наявність у нього громадянства рф відрахували зі штату суду. А вже 10 січня 2024 року Київський окружний адміністративний суд задовольнив його позов щодо поновлення на посаді судді і виплати заробітної плати «за час вимушеного прогулу».

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Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» з зали суду. Відзначається, що свого часу про громадянство рф судді повідомляли «Схеми», сам Богдан Львов це заперечував.

Наразі у Верховному суді відмовилися повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду.

Також зазначається, що раніше стало відомо про зупинення розгляду Державною міграційною службою України питання щодо позбавлення Львова громадянства України. Журналістам, яки вирішили з`ясувати, з чим це пов`язано, на запит не відповили, пославшися на «конфіденційність».

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«Часом здається, що гірше вже не може бути. А потім прочитаєш новину, що головою Верховного Суду знову буде громадянин росії Львов і ми ще заплатимо з податків йому компенсацію і розумієш — буде, буде», — прокоментував ситуацію відомий журналіст Вахтанг Кіпіані.

Нагадаємо, що журналісти стверджували, що він отримав громадянство ще у 1999 році у москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.

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Фото зі сторінки у соцмережах Геогрія Шабаєва

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