Справу нардепа Безгіна про продаж квартири у Криму розслідує ДБР з подачі генпрокурора Костіна

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у справі народного депутата від партії «Слуга народу» Віталія Безгіна у справі про видачу доручення на продаж належної йому квартири в Криму «депутатці» «парламенту Криму» від «Єдиної росії». Відповідне доручення ДБР надав Офіс генерального прокурора після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження № 42 023 000 000 001 896 в Єдиному реєстрі зареєстрував особисто генеральний прокурор Андрій Костін. Документи, що підтверджують відкриття провадження, оприлюднили журналісти ГО «Стоп корупції» у сюжеті на своєму ютуб-каналі, копія витягу з ЄРДР є в розпорядженні редакції.

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Раніше стало відомо, що у 2020-му році Безгін оформив в Криму довіреність на продаж своєї квартири в Євпаторії на тітку — громадянку росії, членкиню «парламенту Криму» від «Єдиної росії» — Галину Герасимову. Відповідно до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Безгін володів квартирою площею 59,4 кв м у Євпаторії після того, як набув спадщину від своїх бабусі і дідуся. Квартиру продали за законами росії, про що свідчить відповідний опублікований витяг з російського реєстру. Таким чином, народний депутат Безгін фактично визнав російське законодавство в Криму та вчинив правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України.

Галина Герасимова після анексії Криму стала директоркою пансіонату «Планета», а потім очолила «Туристсько-інформаційний центр» і так звану муніципальну автономну установу міського округу Євпаторія Республіки Крим «Євпаторійський культурно-етнографічний центр «Малий Єрусалим». У 2018 році Герасимова двічі перетнула адміністративний кордон АР Крим з Херсонською областю за українським паспортом. Квартиру Безгіна у Євпаторії вона вже перепродала за російським законодавством. З 2020 року вона обіймала посаду «заступника голови комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування» в окупаційному «парламенті» півострова.

ГО «Стоп корупції» звернулось до ДБР та до Офісу генерального прокурора із заявою про правопорушення Безгіна, а саме — щодо ознак злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність, що полягає у фактичному визнанні російського суверенітету в окупованому Криму. Оскільки правоохоронні органи залишили заяву без розгляду, представники ГО звернулися до суду з вимогою зобовʼязати внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

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Згідно з ухвалою Печерського районного суду, відповідні відомості до ЄРДР були внесені та розпочато досудове розслідування. Зареєстрував провадження в ЄРДР особисто генеральний прокурор України Андрій Костін.

ГО «Стоп корупції» також оприлюднило фрагменти листа Офісу Генпрокурора, згідно з яким відповідне доручення проводити розслідування злочину Безгіна видано Головному слідчому управлінню ДБР. Крім того, журналісти також оприлюднили фрагменти витягу з ЄРДР, згідно з яким йдеться саме про справу щодо Безгіна. Згідно з оприлюдненими даними, провадження відкрито в листопаді 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 УК — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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