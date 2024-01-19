Дорожче ніж у Гринкевичів: стало відомо, як керівництво київських вишів наживається на армії

Міноборони, яке заявляло про розривання майже всіх контрактів з фірмами бізнесмена Гринкевича, наприкінці минулого року уклало угоди на суму 55 млн грн з двома київськими університетами на забезпечення харчуванням особового складу навчальних закладів, прайси яких набагато дорожчі від усіх інших постачальників харчів МО.

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Про це повідомляється в розслідуванні видання «Наші гроші». Так, угоди укладено з Національним авіауніверситетом (4,10 млн грн) та Київським нацуніверситетом ім. Шевченка (51,45 млн грн). В обох угодах окремо вказані послуги харчування та окремо вартість продуктів за каталогом.

Розслідувачі стверджують, що каталогів від університетів вищі від усіх інших постачальників харчів для Міноборони. НАУ виставило Міністерству оборони рахунок на 153 гривень на добу на одну особу, КНУ — 152,7 грн. У той же час компанія «Гранд консалт» Тетяни Глиняної, яка після скандалу позбулася готелів у Хорватії, один зі своїх контрактів з Міноборони уклала з ціною 117,84 грн/доба.

«Трейд лайнс рітейл» виграло свій тендер МО з ціною 105,98 грн/доба. Ця фірма раніше була зареєстрована на Світлану Гринкевич, дружину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який зірвав інші поставки МО і нещодавно був затриманий ДБР за спробу дачі хабаря слідчому.

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Відповідно ціни харчів в університетських їдальнях у Києві суттєво вищі від цін для військових частин. Звичайна питна вода у столичних контрактах коштує від 8 до 15 грн за літр, у фірм 5−7 грн, а на відкритих торгах Міноборони — 3,90. І лише на гречці всі заробляють однаково багато: університети і фірми продають її армії по 40−50 гривень за кілограм, тоді як у роздрібних магазинах вона коштує менше 30 грн.

Ціни фірм Глиняної та Гринкевича суттєво нижчі тому, що вони на відкритих торгах конкурували з іншими компаніями за отримання контрактів. Тоді як університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів. Тобто КНУ і НАУ, які не відносяться до структури Міноборони, виставили військовим прайс, який міністерство змушене оплачувати.

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Всі вищевказані угоди укладені до 31 березня 2024 року. З боку Міноборони ними займався Департамент ресурсного забезпечення. У подальшому постачальників харчів буде обирати Агенція «Державний оператор тилу», яка має проводити торги за принципово новою системою — виокремити окремі групи харчів та логістичні послуги. :

Нагадаємо, що днями суд відправив під варту з можливістю вийти під заставу трьох фігурантів «справи Гринкевича», одна особа — син бізнесмена — перебуває у розшуку.

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Фото Pixabay

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