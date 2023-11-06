Садимо під зиму: які культури пристосовані для підзимних посівів

Листопад — час підготовки до нового сезону. Досвідчені городники ніколи не втрачають можливості провести з осені якомога більше робіт. Підготувати грядки, внести добрива. А ще — висадити частину культур. Що можна посадити під зиму? І цибулинні, і зелень… і навіть картоплю чи кореневу петрушку! Плюсів у такого підходу багато: сходи з’являються раніше, ростуть більш міцними, частина культур встигає віддати врожай до активізації їх основних шкідників, вихід продукції — на два тижні раніше, є можливість повторних посадок.

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Фахівці сайту «Зелена садиба» докладно розповідають про особливості підзимнього посіву, а також дають рекомендації по ряду основних культур.

Для підзимних посівів не обов’язково виділяти велику ділянку землі. Якщо продукція не на продаж, а для свого столу, грядка загальною площею в 5−6 кв м повноцінно забезпечить родину з 4−5 чоловік і вітамінною зеленню, і ранніми коренеплодами.

«Існує правило і для норм висіву. Оскільки ризик випаду (втрати) частини насіння є неминучим, норму потрібно збільшити на 25−50%. Сіяти насіннєвий матеріал необхідно сухим: після посіву ні в якому разі не поливати.

Деякі городники практикують не підзимний, а зимовий посів. Таке теж можливо, в січні-лютому. Виправдовує себе цей метод там, де нестійкі осінні температури можуть спровокувати раннє проростання насіння. Однак в такому випадку необхідно мати запас землі, щоб присипати промерзлі борозенки. У південних регіонах цей метод замінюється посівами в січневі або лютневі «вікна», коли ґрунт відтанув, але ще не встиг прогрітися настільки, щоб дозволити насінню зростати".

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Після посіву, додають фахівці, з метою кращого єднання поверхні насіння з ґрунтом, землю над борозенками рекомендується ущільнити. А для утеплення — замульчувати. Взимку потрібно накидати на гряди снігу. Рано навесні накрити їх плівкою натягнутою на дуги — це дозволить землі раніше прогрітися, дещо прискорить проростання і зростання посіяних культур, захистить сходи в разі раптових заморозків.

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Рекомендації по основним культурам

«1. Кріп

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Насіння кропу сходить вже при +3 °С, тому висівати його можна тільки при стійкому похолоданні. Вдень це може бути 0 … +2 °С, вночі -2 … -3 °С. Глибина загортання насіння 2,5−3 см. Відстань між рядами 20 см. Посіяний під зиму кріп буде готовий до столу в середині травня.

2. Петрушка

Листова петрушка сходить вже при +2 °С тепла. Її сходи вільно переносять температуру до -9 °С. Але насіння проростає недружно, тому підзимний посів для неї більш вигідний, особливо в південних регіонах. Глибина посіву насіння 1−1,5 см. Відстань між рядами — 20−25 см. Підзимні посіви листової петрушки дозволяють зібрати перші листочки в кінці травня.

Листова петрушка сходить вже при +2 °С тепла

3. Салат

Виграшно висівати під зиму салат — ранній врожай виходить незалежно від того дощовою вдалася весна чи сухою. Насіння цієї культури добре переносить низькі температури, тому посів проводять при стійкому похолоданні, коли показники термометра опускаються до позначки -2 … + 2 °C.

Глибина загортання насіння 2 см. Відстань між рядками — 30−40 см. Висіяний з осені салат готовий до столу вже на травневі свята.

4. Буряк

З посівом буряків поспішати не можна, його насіння здатне прорости вже при +5 °С, тому терміни підзимнього посіву необхідно змістити на період стійкого похолодання, -2 … -4 °С. Глибина посіву насіння 3−4 см. Відстань між рослинами — 5−10 см. Між рядами — 20−30 см.

Перший збір коренеплодів від підзимних посівів буряка можна буде провести вже в кінці травня. Але такий буряк зберігається гірше, ніж при весняній посадці.

5. Хрін

Вирощування хрону з насіння — рідкість. В основному, ця культура розмножується вегетативно. Але, якщо насінням, то посів під зиму — чудовий вибір! Глибина загортання насіння 2−3 см. Відстань між рослинами — 30−35 см. Між рядами — 50−70 см.

6. Цибуля-сівок і чорнушка

Цибуля. Терміни посадки цибулі-сівка — за два тижні до стійких заморозків, цибулі-чорнушки — по мерзлій землі.

Вівсюжка і перша фракція (розмір цибулинки 1,5 см в діаметрі) — найкращий вибір для підзимного посіву, висаджуються за схемою 3-х на 15 см. Сівок (1,5−3 см в діаметрі) по 3 цибулини в гніздо. Цибулинки понад 3-х см в діаметрі розсаджують за схемою 8−10 на 15−20 см.

Глибина висадки цибулі-сівка становить 3,5−4 см, цибулі-чорнушки — 2,5 см. Сорти цибулі краще брати озимі. Цибулю на зелень можна буде збирати вже в кінці травня, ріпку — до середини літнього сезону.

7. Щавель

Щавель. Висіяний з осені він раніше сходить і раніше віддає зелень. Глибина закладення 1−1,5 см. Відстань між рядами — 15−20 см.

8. Капуста

Підзимні посіви капусти практикуються не часто, в основному — в регіонах з відносно теплим кліматом. Але і для півдня в такому методі є ризик — сходи, що швидко з’явились, можуть вимерзнути при нестійких весняних температурах. Однак рекомендовані сорти для підзимньої посадки існують. Такі є у різних видів: білокачанної, броколі, цвітної та пекінської. Глибина загортання насіння капусти складає 1,5−3 см".

Крім перерахованих культур, під зиму можна посіяти спаржу, руколу, мангольд, ревінь, фенхель, кінзу і навіть картоплю.

Нагадаємо, що важливо знати про посів буряків «під зиму».

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