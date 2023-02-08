Готуємось до нового сезону: зимові роботи в саду

Як не дивно, але зима є найкращім часом для виконання робіт, до яких навесні і влітку просто не доходять руки, стверджують фахівці ресурсу «Все для поливу». Наприклад, можна облаштувати дачний льох, якщо це ще не зроблено раніше, викинути все зайве сміття з ділянки, продумати ландшафтний дизайн і альтанку для родинного відпочинку.

Найкращій час для обрізки дерев та кущів саме зима. «По-перше, всі гілки в цей період голі, тому дуже легко можна виявити хворі і поламані з них. По-друге, ймовірність пошкодити кору під час обрізки взимку значно нижча. Крім того, гілки взимку набагато простіше обрізати і вони набагато швидше „заживають“. Однак, щоб допомогти деревам швидше оговтатися від обрізки своїх гілок, рекомендується місця зрізів обробити садовим варом або олійною фарбою. Обов'язково варто обрізати гілки дерев і кущів, які спрямовані всередину рослин, а також пошкоджені гілки або ті, на яких видно кладки паразитів. Оптимальна температура навколишнього середовища для проведення цієї процедури взимку — мінус 10 градусів Цельсія».

Не секрет, що сніг «зігріває» землю і рослини від надмірного переохолодження. Але якщо снігу мало, а морози сильні. В такому випадку, пишуть фахівці, варто наявний сніг згрібати під дерева та добре його утрамбувати. Також бажано забезпечити покриття снігом місця посадки полуниці і суниці. Якщо ж кучугури великі і об'ємні, місця біля коренів дерев все одно краще періодично утрамбовувати — там, глибоко в заметах, можуть перебувати ходи гризунів, які можуть зазіхати на кору дерев в зимовий час. Крім того, для додаткового захисту кори дерев від поїдання гризунами, кору дерева можна полити водою — крижана скоринка буде служити відмінним «щитом». Після снігопадів бажано струшувати сніг з гілок дерев і кущів.

Взимку, поки ще немає гонки на посадку, саме час подумати і скласти точний план посадок на своїй ділянці. При підборі місця для кожної рослини варто враховувати, що саме росло на цьому місці раніше, адже не всі рослини можуть заміняти одна одну. В кінці зими можна починати займатися висадкою розсади в ящиках.

Саме взимку можна зробити ревізію насіння, добрив, садового інвентаря. Після того, як визначитеся з планом посадки рослин, саме час зайнятися підготовкою всього, що для цього буде потрібно. Наприклад, можна перебрати насіння, яке залишилося з попередніх сезонів, подивитися терміни їх придатності. Варто пам'ятати, зазначають автори ресурсу, що деяке насіння зберігає свою схожість до п'яти років, деяке — всього пару років (наприклад, морква). При покупці нового насіння, віддавайте перевагу перевіреним особистим досвідом виробникам. Не завжди варто довіряти думці і досвіду сусідів, родичів, друзів, так як кожному городу — свої культури, кожному ґрунту — своє насіння.

Теж саме стосується добрив — краще використовувати перевірені засоби. Безумовно, можна і потрібно пробувати все нове — і насіння, і засоби захисту, і добрива, але в перший раз краще «пробувати» їх на невеликих територіях своєї ділянки. Також варто перевірити весь свій садовий інвентар — щось необхідно буде обов'язково полагодити, а щось і зовсім замінити.

Нагадаємо, що час готуватися до до весняних робіт у саду та на садовій ділянці.

Фото agronomist.in.ua

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