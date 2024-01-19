Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розраховує на подальшу підтримку України країнами альянсу. Проте очільник військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер викликав хвилювання своїми заявами щодо можливості війни з росією, яка, за його словами, може зачепити звичайних людей в Європі. В інтерв'ю для британської газети Daily Telegraph Роб Бауер заявив, що країни-члени альянсу повинні готуватися до конфлікту, а не вважати мир само собою зрозумілим.

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«Ми повинні усвідомити, що те, що ми живемо в стані миру, — це не щось, що само собою зрозуміле. І саме тому ми готуємось до конфлікту з росією», — цитує видання адмірала Бауера. Він також підкреслив важливість індустріальної бази та готовності людей відігравати роль у випадку конфлікту.

Адмірал похвалив шведську владу за попередження громадян про необхідність готуватися до можливої війни. На цьому тлі НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Defender 2024, у яких вперше з часів холодної війни беруть участь 90 тисяч військовослужбовців, включаючи 20 тисяч британців.

Стурбовані високопосадовці НАТО висловлюють обурення тим, що уряди та приватні виробники зброї відстають у підготовці на внутрішньому фронті. Запаси зброї та боєприпасів виснажені війною в Україні, і на їх поповнення потрібно роки. Тим часом росія збільшила свої військові витрати та прискорила виробництво.

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«Ми маємо покращити нашу підготовку, розробити систему для знаходження більше людей, незалежно від того, чи буде війна чи ні», — наголосив адмірал Бауер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про реакцію Бундесверу на секретну доповідь про те, що ескалація на лінії НАТО — росія може відбутися вже в лютому цього року

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