Загроза з боку росії реальна: у Бундесвері прокоментували публікацію Bild

Німецьке видання Bild днями опублікувало зміст секретного документа, нібито складеного на замовлення Міністерства оборони Німеччини. У доповіді йдеться про те, що ескалація на лінії НАТО-росія може відбутися вже в лютому цього року. Теоретично, це навчальний сценарій.

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Він починається з нової мобілізації в росії. кремль має намір закликати до зброї ще 200 000 осіб. Навесні, натхненна зменшенням підтримки України з боку Заходу, москва починає широкий наступ і до червня здобуває перемогу. Водночас кремль провокує етнічні зіткнення в країнах Балтії.

Вже у вересні 2024 року росія проводить масштабні навчання «Захід-2024», в яких беруть участь 50 000 військових на заході країни та в білорусі. Через місяць російська федерація розгортає війська і ракети середньої дальності в Калінінграді і готується завдати удару по Сувалкському коридору (територія навколо Сувалок, Августова та Сейн, яка одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію російської Калінінградської області та білорусі — Авт.). У грудні росіяни, скориставшись хаосом у США одразу після виборів, здійснюють гібридні атаки на Литву, спричиняючи масові заворушення.

У січні 2025 року Польща та країни Балтії скликають засідання Ради НАТО і заявляють про загрозу з боку рф, яка в березні перекидає додаткові війська до білорусі та балтійських кордонів. У травні НАТО вирішує створити «надійне стримування» для запобігання нападу на Сувалкський коридор. До визначеної дати Північноатлантичний альянс наказує передислокувати 300 000 військовослужбовців на східний фланг.

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Видання підкреслює, що цей сенсаційний сценарій є лише можливим варіантом навчань. Бундесвер відмовився коментувати саме повідомлення німецького таблоїду. Однак там підтвердили, що загрозу з боку росії сприймають серйозно.

«Я не можу ні підтвердити, ні спростувати ці повідомлення ЗМІ», — заявив речник Міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер у відповідь на запитання агентства «Укрінформ».

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Про те, що загроза з боку росії є реальною, свідчить і той факт, що Бундесвер вирішив розмістити постійний контингент у Литві.

«Ми б не розмістили там цю бригаду в найближчі роки, якби загрози не були реальними», — зазначив Мюллер і нагадав, що НАТО покладається насамперед на стримування.

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Раніше повідомлялося, що Олаф Шольц вважає, що країни ЄС повинні надавати більше підтримки Україні.

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