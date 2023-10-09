Політолог та блогер Сергій Таран впевнений, що війна в Україні та напад ХАМАС на Ізраїль мають спільні корені, спільні причини, спільних спонсорів та бенефіціарів. Тому світ має спільно боротися проти агресорів в обох війнах, які є загрозою для всіх без винятків країн демократичного світу



«Війна в Ізраїлі і Україна:

Про «відволікання уваги». Світові буде важко зосередитися на двох таких війнах як в Україні. І тому у випадку розширення бойових дій спочатку у сектор Газа, а потім — затягування у війну Ірану або руху Талібан, — війна стане такого масштабу, що Заходу можливо доведеться вибирати куди більше приділяти зусиль та ресурсів. Важливо, щоби такого вибору ніколи не стояло. І тому для західних аудиторій Україна має наполягати, що, загалом, обидві війни мають спільні корені і спільні причини. Бо мають одних і тих самих спонсорів і вигодонабувачів. І головна мета і Росії, і Ірану є навіть не Україна чи Ізраїль. А — всі країни Заходи разом, — всі норми і правила сучасного світу. А відтак, не треба нічого вибирати. Треба спільно боротися проти агресорів в обох війнах, які є загрозою для всіх без винятків країн демократичного світу.

Про іранське озброєння. Масштабна війна відволікатиме не лише Захід. Ірану можуть скоро теж знадобитися ракети. Тим більше, що важко повірити у те, що 5000 ракет, які палестинці приготували для Ізраїлю вони виготовили самі. Тому у Росії можуть не опинитися всі ті іранські ракети, на які вона розраховує. Є шанси, що і військові потужності Ірану теж зменшаться. І не через санкції, а авіаудари Ізраїлю або навіть західної коаліції.

Про Росію і Ізраїль. Ставка Нетаньягу на гарні відносини з Путіним не спрацювала. Росія не стримувала ХАМАС від нападу на Ізраїль. А могла хоча б попередити. І важко повірити, що в Росії, де, між іншим, ХАМАС не визнана терористичною організацією ніхто ні про що не знав. Довіри між Ізраїлем та Росією точно буде менше. І це теж матиме наслідки.

Про вплив США у світі. У Вашингтоні вважають, що головною причиною війни стала спроба Ірану зірвати покращення відносин від США та Ізраїлем — з одного боку, — та Саудівською Аравією — з іншого. Якби це покращення відбулося у регіоні утворилася б потужна вісь стримування Ірану. Але якщо саме це було головною причиною війни, то Тегеран свого досяг. Подальша поляризація між арабським світом та Ізраїлем зробить такий союз неможливим. Як і домовлятися Вашингтону з саудитами про зменшення світових цін нафту буде складно.

Але, загалом, всі наслідки визначатимуться масштабом і тривалістю військової операції Ізраїлю. Чим швидше все скінчиться, тим для України буде краще", — пише він у Facebook.

Нагадаємо, за інформацією військових експертів, найманці пвк «вагнер», які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС. Вони навчали терористів ХАМАС застосовувати малі безпілотники для скиду вибухівки. Адже серед союзників ХАМАС тільки росіяни мають такий досвід застосування ударних дронів.

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