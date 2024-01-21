Нова пожежа в росії: в ленінградській області лунали вибухи, а наразі горить газовий термінал

В росії продовжується сезон пожеж: після недавнього загорання у сибіру запалав об'єкт під «другою столицею» цієї фейкової країни.

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Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Повідомляється, що вибух стався в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту у селищі Усть-Луга Ленінградської області. За інформацією джерела, з підприємства евакуювали близько 150 людей.

Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників.

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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що постраждалих у результаті немає.

«Постраждалих внаслідок пожежі на терміналі компанії „Новотек“ в порту Усть-Луга немає. Проведено евакуацію персоналу. До гасіння пожежі залучено сили та засоби МНС та Леноблпожспасу», — повідомив губернатор.

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Своєю чергою, за інформацією видання «Фонтанка», летіли два безпілотники.

«Сили ППО незадовго до пожежі в Усть-Лузі засікли два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісеппського району Ленобласті. Близько 3.20 атакували газосховище «Новатек», — повідомили на Telegram-каналі.

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Крім того, про звуки безпілотників, що пролітають, повідомляли жителі Кінгісеппа. Він знаходиться близько 35 км від порту.

Завод «Новатек» в Усть-Лузі переробляє стабільний газовий конденсат. Кінцеві продукти — нафта, гас, дизельна фракція та мазут.

Завод розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, на якому продукція і сам газовий конденсат вантажаться на судна та вирушають на експорт.

За даними росЗМІ, у момент вибуху біля причалів знаходилися три великі танкери, які прибули в Усть-Лугу з Бельгії, Оману та Лівії.

Також російські Telegram-канали повідомляли, що у суботу, 20 січня, російська система протиповітряної оборони відбивала удари безпілотників над територією Тульської, Смоленської та Орловської областей.

А 18 січня безпілотники намагалися атакувати нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, тиждень тому палав склад магазину Wildberries розташований у Шушарах — селищі у складі Пушкінського району Санкт-Петербурга. Площа пожежі охопила близько 70 тисяч квадратних метрів. У момент загоряння на складі було мінімум 1000 людей.

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