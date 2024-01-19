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Масштабна пожежа в центрі челябінська в рф: горить ринок (відео)

18:45 19 січня 2024
пожежа у челябінську

Сьогодні, 19 січня, в росії, окрім порохового заводу та нафтобази, запалав ще й будівельний ринок у місті челябінськ.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, пожежі на ринку «Восточный город» спочатку присвоїли третій ранг складності з п'яти, але потім пожежа стала ще більш масштабною.


Рятувальники заявили, що на місці працюють п'ять бригад МНС, площа пожежі — 1000 кв. м. За попередньою інформацією, триває евакуація.

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Причини загоряння наразі невідомі.

Зазначимо, що останніми місяцями у росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

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Наприклад, 13 січня у російському Санкт-Петербурзі сталась сильна пожежа на складі магазину Wildberries. Вогонь охопив щонайменше 50 тисяч квадратних метрів, у момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

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