Масштабна пожежа в центрі челябінська в рф: горить ринок (відео)
Сьогодні, 19 січня, в росії, окрім порохового заводу та нафтобази, запалав ще й будівельний ринок у місті челябінськ.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За даними місцевих жителів, пожежі на ринку «Восточный город» спочатку присвоїли третій ранг складності з п'яти, але потім пожежа стала ще більш масштабною.
Рятувальники заявили, що на місці працюють п'ять бригад МНС, площа пожежі — 1000 кв. м. За попередньою інформацією, триває евакуація.
Причини загоряння наразі невідомі.
Зазначимо, що останніми місяцями у росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.
Наприклад, 13 січня у російському Санкт-Петербурзі сталась сильна пожежа на складі магазину Wildberries. Вогонь охопив щонайменше 50 тисяч квадратних метрів, у момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.84