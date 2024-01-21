З початку вторгнення армія росії втратила понад 376 тисяч військових, — Генштаб ЗСУ

Розпочалася шістсот дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

Ворог завдав 3 удари зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області. Крім того, росіяни завдали 4 авіаційних удари, здійснили 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

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На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито 8 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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Сили оборони протягом минулої доби також відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

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На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Росіяни, попри те, що зазнають великих втрат, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку.

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