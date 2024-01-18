Росіяни, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку і зазнають великих втрат: британська розвідка

За даними Міністерства оборони Великої Британії, ні росія, ні Україна не досягли значного прогресу на фронті за минулий тиждень. Незважаючи на захоплення невеликого містечка Мар'їнка в грудні, росія не змогла скористатися цим і просунутися ні на захід до Курахового, ні на південь до Новомихайлівки, вважають британці. москва повідомила про захоплення міста в грудні, а за даними українських військових джерел, бої на околицях міста тривають.

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Британці написали на платформі X (колишній Twitter), що оточення Авдіївки, ймовірно, залишається головною метою росії на даний момент.

«Однак росія поки що досягла лише дуже обмежених територіальних успіхів, що також супроводжувалося великими втратами матеріальних засобів і особового складу».

Місто Степове на півночі залишається під українським контролем, що забезпечує шлях постачання до Авдіївки.

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«Російські спроби ізолювати місто є малоймовірними принаймні протягом наступного тижня, — заявили в міністерстві. — Україна також утримує свій плацдарм на річці Дніпро, і бої за нього, ймовірно, продовжаться наступного тижня».

Раніше повідомлялося, що Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, передбачає три сценарії розвитку війни, розпочатої володимиром путіним в Україні, і два з них передбачають перемогу росії.

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