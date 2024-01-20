На фронті противник активізував штурмові дії: за добу сталося понад сто бойових зіткнень, — Генштаб ЗСУ

Російський ворог продовжує завдавати ударів по Україні з повітря — в ніч на 20 січня окупанти застосували 7 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» для ураження об'єктів на Сході та Півдні. З них силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити чотири ворожих БпЛА.

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Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, загалом потягом доби ворог завдав 1 ракетний та 23 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Своєю чергою авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.

Добові втрати ворога в боях із Силами оборони України лише у живій силі склали 750 осіб, на додачу знищено 10 броньовиків, 14 артилерійських систем, 4 танки, 17 одиниць автомобільної і 5 — спеціальної військової техніки.

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На передовій протягом доби відбулося 103 бойових зіткнення:

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на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області;

нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області; на Лиманському напрямку відбито 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області;

відбито 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; на Бахмутському напрямку зірвано 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області;

зірвано 4 атаки противника поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області; на Авдіївському напрямку ситуація залишається стабільно складною — українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. На підступах до нього Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників, а ще 19 атак — південніше населених пунктів Тоненьке, Первомайське та Невельське;

ситуація залишається стабільно складною — українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. На підступах до нього Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак загарбників, а ще 19 атак — південніше населених пунктів Тоненьке, Первомайське та Невельське; на Мар’їнському напрямку відбито 12 ворожих атак — українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки;

відбито 12 ворожих атак — українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки; на Шахтарському напрямку захисниками України відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області;

захисниками України відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області; на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області;

Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області; на Херсонському напрямку тривають заходи Сил оборони із розширення лівобережного плацдарму. Там протягом минулої доби ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Нагадаємо, що на думку українських військових, Силам оборони слід готуватися до затягування бойових дій до 2026 року.

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