Ефектне перевтілення: Сара Коннор вчергове вразила зміною іміджу

Відома співачка Сара Коннор викликала справжній фурор у 2005 році своїм кліпом на пісню «From Zero to Hero». Для кліпу вона пожертвувала своєю довгою гривою і з'явилася в камері з платиново-русявою короткою зачіскою.

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Нещодавно шанувальники помітили, що Сара Коннор знову наважилася на зміну стилю — 43-річна артистка попрощалася зі світлим кольором волосся.

На фото в Instagram, під яким вона надіслала сонячні привітання своїй спільноті, Сара в зимовій куртці, насунутій на підборіддя, з ледь помітним макіяжем і дивиться прямо в камеру. Попри те, що її волосся туго зав'язане на потилиці, зміни в зовнішності одразу помітні: Коннор стала брюнеткою.

Сара Коннор стала брюнеткою

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Сара Коннор вже не вперше обирає насичений відтінок коричневого. У 2012 році вона перефарбовувала свої світло-русяве пасма в темний колір. Тоді вона носила градуйоване каре до підборіддя з бахромою. З останнього фото в Instagram не зрозуміло, як вона підстрижена зараз — видно лише відтінок кольору.

Але не лише Сара Коннор зараз викликає ажіотаж. Її сестра Лулу Леве стала однією з 14 зірок, які хочуть досягти успіху в популярному танцювальному конкурсі Lets' Dance.

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Нагадаємо, співачка Сара Коннор вперше на загал отримала зворушливе зізнання в коханні від чоловіка.

Раніше повідомлялось, що Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк вже розпродують спільне майно, оскільки пара на межі розлучення.

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