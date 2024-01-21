Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк вже розпродують спільне майно: пара на межі розлучення

Схоже, що шлюб співака Джастіна Тімберлейка та акторки Джессіки Біл, який триває вже 12-й рік, близький до завершення.

Співак і актриса були однією з найгарячіших пар Голлівуду. У грудні 2011 року вони заручилися, а через рік одружилися, організувавши красиву церемонію в Фазано, Італія. Однак незабаром виникли чутки про проблеми в парі, в основному через звинувачення співака у зрадах. У 2019 році з'явилися фотографії, на яких Джастін тримається за руки з Алішею Вейнрайт, та припущення, що вони коханці.

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Однак Джастін одразу ж публічно попросив вибачення у дружини і синів, 8-річного Сайласа і 3-річного Фіннеаса, за те, що завдав їм клопоту.

Тепер, як повідомляє Life & Style з посиланням на джерело, близьке до пари, їхній шлюб знову переживає не найкращі часи.

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«Хоча вони кохають одне одного, вся сімейна терапія, яку вони пройшли, просто не вирішує деякі з їхніх проблем», — йдеться у повідомленні.

Судячи з усього, проблема між Джесікою і Джастіном виникла після публікації скандальних мемуарів Брітні Спірс «Жінка в мені», де вона поділилася подробицями своїх стосунків з Джастіном. У своїх одкровеннях співачка зізналася, що завагітніла від Тімберлейка, але він змусив її зробити аборт. Можливо, ця інформація завдала нової рани союзу Джастіна і Джессіки.

«Одкровення в книзі Брітні підняли ще більше питань у Джесіки про довіру. Правда в тому, що Джессіка втомилася від спроб налагодити стосунки з Джастіном», — йдеться у повідомленні.

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Наразі відомо, що пара вже виставила на продаж три свої спільні об'єкти нерухомості в Теннессі, Каліфорнії та Нью-Йорку, що може свідчити про те, що вони приводять до ладу свої фінанси для можливого врегулювання шлюбу.

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