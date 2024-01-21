Тимофій-напівзимник: яке церковне свято 22 січня і що варто зробити в цей день

22 січня за новим церковним календарем в Україні відзначають день пам'яті святого апостола Тимофія, але в народі цей день вважають святом Тимофія-напівзимника. Така назва пояснюється тим, що день поминання апостола вважається серединою зими.

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Саме цього дня господарі перевіряли засіки, аби з'ясувати, чи вистачить корму для худоби, а зерна та овочів — для сім'ї до нового врожаю. Якщо ж раптом виявляли, що запасів мало, то намагалися економити.

Народні прикмети не радять цього дня вирушати в далеку дорогу — можуть наздогнати невдачі, а також виносити сміття — щоб не викинути благо.

Жінки цього дня традиційно відмовлялися від стрижки волосся, адже існувало повір'я в те, що це може привести до невдач в любові.

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Погодні прикмети дня виходять з того, що на Помічено, що на Тимофія зазвичай морози міцніші, ніж на Водохреще, тому їх і прозвали тимофіївськими. Отже, можна визначити, як довго протримаються холоди.

Головні погодні прикмети дня:

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Якщо в цей день чути, як гудуть бджоли на пасіці, то влітку буде багато меду.

Якщо опівдні вийшло сонце, то весна прийде рано.

Якщо в цей день запітніли вікна, то скоро прийде відлига.

Якщо в цей день снігопад, то влітку буде великий урожай.

Народні синоптики ж уже знають, яка погода буде в лютому 2024 року.

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