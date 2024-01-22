Божественний хет-трик Довбика за 6 хвилин і гол Циганкова «поховали» тріумфатора Ліги Європи: відеоогляд матчу

Форвард збірної України Артем Довбик, який показав дочку, що підросла, і півзахисник Віктор Циганков стали головними героями матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому «Жирона» в рідних стінах поклала на лопатки чинного тріумфатора Ліги Європи «Севілью» — 5:1.

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Команда легендарного Серхіо Рамоса завдяки влучному удару Ромеро вийшла вперед на 10-й хвилині. Але всі карти гостей відразу ж сплутав лідер атак «Жирони» Довбик, який, забивши на 13-й, 15-й та 19-й хвилинах три м'ячі, за 6 хвилин та 32 секунди оформив найшвидший український хет-трик у топп'ятірці європейських чемпіонатів (свого часу Андрій Шевченко тричі засмутив «Перуджу» у чемпіонаті Італії за 7 хвилин).

Після перерви (на 56-й хвилині) ще один українець Циганков, який грав до 65-ї хвилини, та Стуані (на 89-й) довели рахунок до непристойного — 5:1. У 21 матчі Ла Ліги «Жирона» забила 51 м'яч!

До речі, Довбик, якого замінили на 73-й хвилині, з 14 м'ячами (плюс 5 асистів) обійшов у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги Антуана Грізманна (11) та Альваро Морату з «Атлетико» (12), а також Борху Майораля з «Хетафе» (13), наздогнавши лідера — Джуда Беллінгема з «Реала».

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Крім того, Артем у списку українських голеадорів у п'ятірці провідних європейських чемпіонатів обійшов Андрія Ярмоленка (11 м'ячів) та вийшов на п'яте місце. Вище, ніж нападник «Жирони» — лише Олександр Заваров (17 голів), Руслан Малиновський (26), Андрій Воронін (53) та Андрій Шевченко (136).

Додамо, що 16-а у сезоні перемога дозволила команді Мічела з 52 очками знову очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. У «Реалу», який без Андрія Луніна у складі лише на 90+9-й хвилині зміг вирвати перемогу у «Альмерії» (3:2), — 51 бал і одна гра в запасі (у «Барселони», що йде третьою, — 44 очки і також матч у запасі).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що асист Артема Довбика допоміг «Жироні» перемогти у божевільній «перестрілці» «Атлетико».

Фото ФК «Жирона»

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