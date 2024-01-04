Асист Довбика допоміг «Жироні» перемогти у божевільній «перестрілці» «Атлетико»: відеоогляд матчу

Сенсаційна «Жирона», яка розтрощила «Барселону» на її полі, видала черговий божевільний матч у чемпіонаті Іспанії. У рамках 19-го туру команда українців Віктора Циганкова та Артема Довбика завдяки голу у компенсований час в рідних стінах вирвала перемогу у титулованого «Атлетико» — 4:3 (Валері, 2, Савіо, 27, Блінд, 39, Мартін, 90+1 — Мората, 14, 44, 54).

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Втішно, що до успіху підопічних Мічела виявився причетний Артем Довбик, який грав до 69-ї хвилини і в першому таймі віддав гольову передачу на Блінда. На жаль, Віктор Циганков не потрапив навіть до заявки на гру, оскільки ще не повністю відновився після травми.

До речі, 16-та в сезоні результативна дія (11 голів + 5 асистів) у грі з мадридцями дозволила Артему Довбику вийти на перше місце у чемпіонаті Іспанії за системою «гол + пас». Українець випереджає Джуда Беллінгема з «Реала» — 15 (13+2), Антуана Грізманна з «Атлетико» — 14 (11+3), а також Борху Майораля з «Хетафе» — 13 (12+1) та Альваро Морату з «Атлетико» — 13 (12+1).

Що ж до турнірного становища лідерів, то «Жирона» з 48 очками наздогнала у турнірній таблиці лідера «Реал», який на рідному «Сантьяго Бернабеу» з Андрієм Луніним у складі здолав «Мальорку» — 1:0 (Рюдігер, 78). Решта переслідувачів помітно відстала: у «Атлетико» та «Барселони», у якої, щоправда, є гра в запасі, — по 38 пунктів, у «Атлетика» (матч у запасі) — 35.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що " дубль" нестримного Артема Довбика допоміг «Жироні» розгромити суперника в чемпіонаті Іспанії.

Фото ФК «Жирона»

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