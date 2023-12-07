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Футболіст збірної України Довбик показав донечку, котра підросла: зворушливе відео

20:38 7 грудня 2023
Артем Довбикіз дружиною Юлією

Юлія Довбик, дружина футболіста збірної України Артема Довбика, який перейшов минулого літа в іспанську «Жирону», опублікувала в Instagram зворушливе відео, як форвард проводить час з донечкою Кірою, котра підросла (малеча з'явилася на світ у серпні минулого року).

«Головне у вихованні — це ти», — написала Юлія.

Зазначимо, що Артем Довбик уже став улюбленцем уболівальників «Жирони», забивши сім голів та віддавши п'ять результативних передач у всіх турнірах. Зокрема, у вересні ефектний м'яч українця допоміг його команді обійти в турнірній таблиці «Барселону» та «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мудрик та Довбик несподівано стали ухилянтами, яких внесли до списку «втікачів».

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