Раптово помер актор «Джентльмен-шоу» Євген Хаїт

21 січня в Одесі раптово помер відомий український актор, сатирик та сценарист Євген Хаїт. Йому був 61 рік. Трагічну звістку повідомили на офіційні сторінці артиста в інстаграмі.

ВІДЕО ДНЯ

«Сьогодні не стало Жені. Блискавично. Нескінченно боляче. Він любив життя безмежно. Він був неймовірно талановитим, веселим, яскравим, винахідливим, ніжним, впертим… Це ще не все. Але більше того, він був розумним. Мудрим. Він завжди бачив, відчував і знав більше за інших. Женя був надзвичайним. Здається, це найкраще слово. Пам’ятаємо. Любимо. Сумуємо», — йдеться в повідомленні.

Прощання з Хаїтом відбудеться у вестибюлі Одеської кіностудії 23 січня, з 12:00 до 14:00.

РЕКЛАМА

Як зазначив у своєму дописі колега Євгена Олег Філімонов, причиною смерті стала зупинка серця.

«Сьогодні вранці помер наш друг, письменник-сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми дружили і працювали з 1986 року, Женя Хаїт. Зупинилося серце, хоча на він ніколи не скаржився. Пишу і не до кінця розумію, що сталося. Женька — розумна, дуже ніжна і талановита людина. Чудові вірші, красиві та глибокі есеї в Instagram. Як же він любив життя! Він не вживав алкоголю і завжди заздрив мені, коли я пив коньяк в його присутності. Женька, друже, без тебе так самотньо і погано! Спочивай з миром!», — написав Олег. Філімонов

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету, був художнім керівником гумористичного «Джентльмен-шоу» (1991- 1999 роки), а також сценаристом проєкту «Голі та смішні». Євген Хаїт мешкав в Одесі, безмежно любив своє місто та чекав української перемоги.

РЕКЛАМА

У Євгена залишились батьки та молодший брат Ростислав Хаїт («Про що говорять чоловіки», «День радіо»).

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть народного артиста України Віталія Білоножка. Легендарного співака поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Фото: instagram.com/evgeniy_hait

346

Читайте нас у Facebook та Instagram