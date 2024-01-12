З вінками від Ротару та Лободи: у Києві прощаються з народним артистом України Віталієм Білоножком (фото)

12 січня у Києві проходить церемонія прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком, серце якого зупинилося на 70 році життя 9 січня.

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У Національній філармонії зібралися численні прихильники знаменитого співака, засновника фестивалю «Мелодія двох сердець». У залі дуже багато живих квітів, фотографій артиста з його виступів та з дружиною, лунають його пісні.

Дружина артиста Світлана Білоножко, сини приймають співчуття.

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Попрощатися з легендою української естради прийшли колеги, прихильники, військові. Серед них — близький друг родини Білоножків, кум, композитор Олександр Злотник.

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Також у філармонії були актор Володимир Талашко, поет та актор Петро Мага, народна артистка України Алла Кудлай, Ауріка Ротару, Надія Шестак, актор Дмитро Лінартович, Павло Зібров з дружиною Мариною та інші.

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Відспівав артиста колишній патріарх Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет.

Також попрощатися прийшли військові ЗСУ.

Вінки з квітами передали від родин співачок Софії Ротару та Світлани Лободи.

Нагадаємо, останнім часом Віталій Білоножко рідко з’являвся на публіці. Він мешкав у своєму будинку під Києвом. Друзі кажуть, що він складно переживав пандемію та війну.

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району на Сумщині. Після закінчення Сумського музучилища та Київської національної консерваторії він працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім — солістом Держтелерадіо. У його творчому доробку шість компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологія власної творчості та 12 аудіокасет.

У 1999 році разом із дружиною Світланою заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Також Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва. Найвідомішими піснями артиста є «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

Пропонуємо почитати останнє інтервю Віталія Білоножка «ФАКТАМ», про які важливі речі він говорив.

Фото: obozrevatel.com

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