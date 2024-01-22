Зеленський пропонує Раді узаконити множинне громадянство в Україні: хто його отримає (відео)

Президент України Володимир Зеленський у День Соборності України привітав українців зі святом та запропонував узаконити множинне громадянство. Про це повідомляє пресслужба президента України.

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«Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України. За свободу якої ми боремося. Б’ємося за право бути українцями. І відповідне рішення — один з елементів такої свободи, одна з можливостей реалізації такого права. Права бути українцем. Окрім цього, ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ „Про історично населені українцями території Російської Федерації“. Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього», — заявив президент України.

Зеленський нагадав, що рівно 105 років тому на Софійській площі у Києві були проголошені такі рядки: «Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України». Це були слова з Акта злуки, який об’єднав українські землі по обидва береги Дніпра в єдину державу.

«Щороку 22 січня ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів, два дороговкази для всіх поколінь української нації: щоб здобути власну державність, треба боротися, щоб її вберегти, потрібно єднатись. І настав день, коли всім нам випало довести: ці обидва уроки засвоєно. Всі українці знають цей день. Згадуючи його, можна не називати рік, достатньо числа й місяця. Це 24 лютого. Коли ми показали, що соборність і самостійність України для нас справжні, а не декларативні цінності. І ми не віддали свою державу, а з першого дня війни довели: відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність народу. Не символічно, не епізодично, не на словах, а на фронтах — на всіх напрямках бойових дій проти неволі. В усіх формах битви за збереження України. Соборної, самостійної, сильної», — заявив президент.

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Зеленський зазначив, що тепер слова «я — українець» мають особливе значення, бо сповнені мужністю, гордістю й незламністю нашого народу.

«Навесні 2022 року я вперше побачив Бучу після окупації. І вперше одягнув футболку зі словами I’m Ukrainian. Я — українець! І завжди, а особливо тепер, слова „я — українець“ мають особливе значення. Сьогодні вони сповнені мужністю, гордістю й незламністю нашого народу. Болем, який відчувають кожен українець і українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти. Усе подолати. Усе пережити. Знаючи й пам’ятаючи, що тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі. Я — українець! I’m Ukrainian. З Днем Соборності, дорогий народе! Слава українцям! Слава Україні!» — заявив він.

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Як писали «ФАКТИ», три місяці тому Україна відзначила День Гідності та Свободи.

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