«Могла статися техногенна катастрофа»: у ДБР розкрили схему привласнення землі поблизу Київської ГЕС

Забудова земель, поруч з Київською ГЕС, якими заволоділо злочинне угруповання, пов’язане з бізнесменом Ігорем Мазепою, може призвести до техногенної катастрофи, тому заборонена законом. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов на брифінгу.

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Він підкреслив, що на території Лебедівської й Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області розміщена лівобережна захисна гребля «Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго». Вона має протяжність понад 65 км (площею 3 тис. га) та є гідротехнічною спорудою, що належить до об'єкта державної власності, який перебуває у віданні Мінекономіки.

«Будь-яке житлове будівництво на дамбі заборонено згідно із законом», — наголосив директор Бюро. Дозвіл на виділення земель на території гідротехнічних споруд може бути надано лише в оренду для сінокосіння чи випасання, ведення лісогосподарської, мисливської або рибогосподарської діяльності.

«Забудова на цій ділянці не просто так заборонена законом — це може призвести до техногенної катастрофи, від якої до речі, могли постраждати не лише мешканці цих містечок, але й кияни», — акцентував він.

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Зокрема, забудова прибережної території ускладнила працівникам Київської ГЕС здійснення регламентних та інших робіт.

Але, зауважив Олексій Сухачов, земля розташована в мальовничому місці, недалеко від мегаполіса і є привабливою для забудовників та клієнтів. На цій території протягом останніх десяти років як на дріжджах почали зростати елітні котеджні містечка.

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У січні 2022 року Бюро передали розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння земель та гідротехнічних споруд на території Київської області, яке з 2014 року розслідувалося різними органами досудового розслідування.

До схеми, у тому числі причетні посадовці Держгеокадастру та інші чиновники, які є суб’єктами Державного бюро розслідувань.

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За його словами, слідчі ДБР з 2022 року активно включились в роботу, провели великий обсяг слідчих дій, провели багато необхідних експертиз, які дали змогу довести причетність до цієї оборудки не лише місцевих чиновників та посадовців Держгеокадастру Київщини, а й відомих бізнесменів — забудовників. Вже документально підтверджена незаконна приватизація понад 7 га, але робота не зупиняється ні на хвилину. Наразі вживаються заходи щодо доведення причетності вказаних осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн.

На даний час установлено 12 осіб причетних до оборудки, але це далеко не весь список. Серед тих хто вже отримав підозри — три відомі бізнесмени, які поділили між собою територію, «домовились» з усіма, хто приймає потрібні для них рішення та почали реалізовувати свою оборудку.

Олексій Сухачов детально розповів про протиправну схему: чиновники видавали землю на території Київської ГЕС начебто для ведення господарства, в тому числі — підставним особам, яких підшуковували підручні бізнесменів за 1 тис. гривень. отім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тис. доларів США і вище, але при цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка, податки від продажу будинку не нараховувалися і не сплачувалися. Щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію видавались довідки, у яких вказувалось свідомо неправдиві дані про те, що будинки побудовані до 1991 року.

Як писали «ФАКТИ», сьогодні на Чернігівщині згорів будинок бізнемена Ігоря Мазепи.

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