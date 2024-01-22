На Чернігівщині вщент згорів будинок заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи (фото)

У ніч на 22 січня на Чернігівщині згорів заміський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи, якого ДБР підозрює у махінаціях із землею 10-річної давності.

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Про це підтвердили в пресслужбі інвестиційної компанії Concorde Capital, генеральним директором якої є Мазепа, пише NV.

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Будинок розташований у селі Картовецьке — це сімейне житло на його історичній батьківщині. Будинок було оформлено на маму Мазепи.

Пожежа сталася о 3.30.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у справі засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. За рішенням Феміди Мазепу відправлено під варту до 27 лютого з альтернативою застави у розмірі 349 мільйонів гривень.

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Фото: Concorde Capital

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