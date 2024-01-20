«Справа Мазепи»: бізнесмен назвав суму застави у 349 мільйонів гривень «непідйомною»

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у справі затриманого на українсько-польському кордоні засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігора Мазепи. За рішенням Феміди Мазепу відправлено під варту до 27 лютого з альтернативою застави у розмірі 349 мільйонів гривень, повідомляє журналістка Суспільного із зали суду.

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Прокуратура просила призначити Мазепі заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.

Його підозрюють в організації злочинного угруповання, яка через схему заволоділа землею, на якій розташована Київська ГЕС.

Під варту взяли і брата бізнесмена — Юрія, який є одним із чотирьох підозрюваних у межах справи про злочинну організацію. Для нього суд встановив розмір застави у 44 мільйони 965 тисяч гривень.

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Сам Ігор Мазепа у соцмережі відзначив, що сума застави для нього є непідйомною сума і запевнив, що боротиметься за свої права.

«Можливо, для чиновника це і підйомна сума. Але для бізнесмена, вибачте, ні. Жоден бізнесмен в цій країні не зможе за короткий термін із свого бізнесу витягнути такі кошти. А більшість і ніколи не зможе. Тобто, ця застава — це фактично безальтернативний арешт. І яким чином суд прийшов до такої цифри? Просто поділив забаганки прокурора на два? А якщо би прокурор у своїй забаганці два нулика дописав, то я би мав внести 35 мільярдів? Серед не-чиновників, тільки у двох справах присуджували більші застави, але там і фігурували мільярдні суми», — зазначив він.

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Нагадаємо, що у Concorde Capital підтвердили обшуки ДБР та затримання директора на пункті перетину кордону в Шегинях на Львівщині. Там нагадали, щу о 29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з Нацполіцією України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. До організації входило майже 20 фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла.

А ще у компанії пояснили мету поїздки Мазепи на Давоський економічний форум.

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Фото Суспільне

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