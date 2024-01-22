Вони вам точно це «пригадають»: астрологи назвали наймстивіші знаки зодіаку

Людям, народженим під різними сузір'ями притаманні різноманітні риси характеру, втім, є й те, що їх поєднує. Так, астрологи розповідали й про найзаздрініші знаки зодіаку, й про завзятих брехунів.

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А є й ті, хто за жодних обставин не пробачить вам образи. Про цю четвірку розповідає Ukr.Media.

Близнюки

Досить миролюбний знак, але тільки з тими, хто поводиться гідно. Варто вам покуситись на їхню гідність або почати сварку — чекайте страшної помсти з їхнього боку. Вони не кидатимуться з докорами, вони помстяться вам тихо, але дуже помітно. Їхній план помсти може бути дуже витонченим. Ваші страждання в результаті будуть для них кращою помстою, а Близнюки обов'язково знайдуть спосіб побачити, як на вас позначилася їхня помста. Найчастіше вони б'ють по хворому, а ці місця у кожного індивідуальні.

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Овни

Гарячі представники вогненної стихії страшні у гніві. Часто вони навіть не морочаться з хитромудрою помстою, а відразу відповідають, нерідко фізично. Однак такий підхід доречний далеко не завжди, і Овен чудово це розуміє. Приховати плани щодо помсти такий відкритий знак не може, а тому відповідь у найбільш неприємній формі ви отримаєте досить швидко. До речі, Овен відходить так само швидко, як і спалахує. Через деякий час він може навіть знову почати спілкуватися з вами по-дружньому, ніби нічого не сталося.

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Телець

Дивно терплячий знак, аж до моменту, поки ви його не зачепите. Потрібно постаратися, щоб спокійний Телець почав мстити, але помста його така ж важка і страшна, як і особистість Тельця — це дуже впевнені та самодостатні люди, а тому не прощають образ на свою адресу. Будьте обережні, до Тельця часто прислухаються дуже впливові люди, найгірше, якщо ви пов'язані з ним по бізнесу чи роботі — він може продавити вас саме в цьому місці.

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Лев

Яскравий Лев не терпить публічних принижень, його образи найчастіше на людей, які виявили неповагу до його особистості у присутності важливих йому людей. Мститися Лев буде яскраво і публічно, щоб усі знали, що він не пропустив образу повз. Маючи дар переконання, Лев небезпечний для людей, яким важлива їхні репутацієя — Лев може її знищити. Не доводьте його до сказу.

Раніше вчені, враховуючи статистичні данні, назвали найрідкісніший знак зодіаку за останні 20 років.

Фото Pixabay

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