Вчені вирахували найрідкісніший знак зодіаку за останні 20 років: хто це

Серед представників зодіакального кола є такі, які найчастіше зустрічаються, а є ті, яких дуже мало, зазначають астрологи, які складають гороскопи.



За їхніми спостереженнями, декілька знаків постійно конкурують за звання рідкісних і популярних знаків. Це пов'язано зі змінами у житті, погодою, святами, настроєм людей. Тому в деяких місяцях на світ з'являється найбільше малюків, в інших навпаки, пише Ukr.Media.



За офіційною статистикою, лютий — найменш поширений місяць народження, тому найрідкіснішим знаком зодіаку за останні 20 років є Водолій.

Водоліїв мало, бо у цьому знаку Сонце перебуває у вигнанні. Це найскладніше становище для Сонця в астрології, зазначають знавці зірок.

Водолії знаходяться під охороною Сатурна, планетою карми, дисципліни та структури, а також Ураном, творцем змін. Це бунтарі від природи, вони нічого не бояться і йдуть уперед, завжди намагаються домогтися справедливості та здобути незалежність.

Ідеальною парою для них можуть скласти Близнюки, Стрільці та Овни.

Міцний зоряний зв'язок у Водоліїв з Левами, стосунки з якими будуються за принципом «протилежності притягуються». «Хімія» між Водолієм і Левом може стати тим самим великим коханням, яке трапляється раз у житті".

Друге місце за рідкістю посідає Козоріг. Як і Водолій, Козоріг знаходиться під впливом Сатурна.

А найпоширенішими знаками можна вважати Левів та Дів. Дослідження останнього двадцятиріччя показало, що Діви займали тим часом переважне становище народжуваності.

Нагадаємо, астрологи назвали три найзаздрісніші знаки зодіаку, а також тих, хто найбільше любить брехати.

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