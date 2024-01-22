Дешевше, ніж в Україні: дружина Бєднякова зізналась, скільки їй коштували пологи в Америці

Дружина популярного ведучого та актора Андрія Бєднякова, який залишається в Україні та допомагає збирати кошти на армію, Анастасія Коротка розповіла, як їм з двома дітьми живеться в США, скільки коштували пологи та як їм вдається зберігати шлюб на відстані.

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Нещодавно Анастасія разом з донькою Ксенією та сином Остапом приїздили в Україну, щоб родиною провести новорічні свята. Вона каже, що вдома почувається комфортніше, ніж в будь-якому готелі.

«Зараз ми приїжджаємо до дому, як у готель, з насолодою. Як кайфую від своєї підлоги, від усього як влаштовано вдома. В Америці немає такої якості речей, вікон, покриття підлоги, кухні. У інстаграмі зовні все виглядає красиво, але якщо порівняти з українськими квартирами — це небо і земля. Успіх Лос-Анджелесу 70% сонце, воно засліплює ту всю неякісну фігню, ремонти. Вони не будують кам'яні будинки, а дерев'яні, де зверху роблять маленьким кам'яний шар. Тому що, якщо землетрус, воно засиплеться і людину не дістати», — розповіла Анастасія в інтерв'ю на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай «RAMINA».

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Син Бєднякова та Короткої, як і донька, народився в США. За словами, Анастасії, пологи їй коштували дешевше, ніж це могло бути в Україні.

«Друзі були з дочкою Ксенією, наступного дня я приїхала до дому з другою дитиною. Все зайняло один день, в Америці ніхто не тримає в лікарні. Андрій не був присутній обидва рази, мені не потрібно, щоб мені гладили ручку, мене це відволікає. Мені не треба, щоб він був у палаті, йому здається, теж. Є лікарі, медсестри, все було добре. Я народила сина дешевше, ніж моя подруга в Україні. Я заплатила 500 баксів за свої пологи. Мені порадили взяти страхову за 360 доларів на місяць», — розповіла Анастасія.

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Андрій Бєдняков додав, що їм вдається підтримувати стосунки на відстані: вони постійно на зв’язку, багато розмовляють, підтримують одне одного та сміються, попри все.

«Якщо ми один з одним сміємося, а ми сміємося кожен день, то це класно. Якби не Настя, я б з'їхав з глузду, вона завжди мене підтримує. У мене є недоліки: через батьків, виховання, іншу історію. У мене теж бувають депресії, невпевненість невеличка часом, і Настя мене постійно дістає, як кошеня. На наступний день я її підтримую. Не треба ідеалізувати стосунки, у нас було всяке», — сказав Андрій.

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Він каже, що найбільше сумує за сім'єю, коли вони їдуть. Але почувається впевненіше під час ракетних обстрілів, знаючи, що діти в безпеці.

«Але мені спокійніше, що я один, коли обстріли й тривоги. Це оманливо, коли Київ живе своїм життям, але ситуація залишається така ж сама. Не було б дітей, дружина була б тут. У кожного своя історія, я не буду казати іншим родинам, що робити. Вважаю, якщо є можливість, діти мають бути в спокої. Мені все одно, що про мене скажуть», — зізнався Бєдняков.

До речі, свого сина Андрій вперше зміг взяти на руки, коли малому виповнилося сім місяців.

Раніше телеведуча Маріка Падалко розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ» про стосунки з чоловіком, який служить в ЗСУ.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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