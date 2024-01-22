Помер український олімпійський чемпіон Анатолій Поливода
На 77-му році життя помер славетний український баскетболіст, олімпійський чемпіон у складі збірної Радянського Союзу Анатолій Поливода, повідомляє Федерація баскетболу України. Раніше ексбаскетболіст збірної України загинув внаслідок ракетного обстрілу росіянами Львова.
Уродженець Єнакієвого Поливода захищав кольори донецького «Авангарда» та київського «Будівельника», з яким став чемпіоном СРСР, а також двічі виграв «срібло» і «бронзу».
У складі збірної Радянського Союзу Поливода тричі завоював «золото» чемпіонату Європи (1967, 1969, 1971 роки), став у 1967-му чемпіоном світу (і найкращим баскетболістом турніру в Уругваї), а також завоював чемпіонський титул на Олімпіаді-1972 у Мюнхені і бронзову медаль Ігор-1968 у Мехіко.
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Проте через вроджену аномалію будови серця (синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта) знаменитий баскетболіст завершив виступи у великому спорті дуже рано — у 25 років, а 1985-го переніс операцію на серці.
Після завершення кар'єри Анатолій Поливода працював на кафедрі фізичного виховання у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український тренер з біатлону, який здобув із командою «золото» Олімпійських ігор.468