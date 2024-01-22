Спецпризначенці за допомогою оптики Archer за ніч знешкодили 22 ворогів (відео)

Два снайпери Головного управління розвідки Міністерства оборони України за одну ніч вразили 22 російських солдатів, вони користувались зокрема тепловізійними прицілами «Archer».

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Відповідне відео було опубліковано Цензор.НЕТ та telegram-канал «Бутусов плюс» 7 січня.

Визначними були названі не тільки героїзм, сконцентрованість та холоднокровність снайперів Головного управління розвідки Міноборони, а й оптика спецпризначенців, що розробляється та виробляється в Україні.

Як повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, йдеться про продукцію відомого київського підприємства «Archer» (ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис»).

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Ще кілька місяців тому новини про «Archer» вже сколихнули Україну — власник та директор компанії Олександр Яременко публічно поскаржився на відкриття справи Національним антикорупційним бюро України та жорсткий обшук зі зламом сейфу та копіюванням документації. Спільноту тоді обурили слова слідчих НАБУ, що «Archer» — це прокладка, хоча ця компанія з 2014 року виконала 71 державний контракт з різними силовими структурами, а її продукти допомагають ефективно нищити окупантів.

Нагадаємо, ППО «приземлила» всі дрони, які намагалися атакувати Україну в ніч проти 22 січня.

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Фото: mvs.gov.ua

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