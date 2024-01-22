ППО «приземлила» всі дрони, які намагалися атакувати Україну в ніч проти 22 січня

Росіяни продовжують атакувати Україну. У ніч на 22 січня 2024 року окупанти атакувалив Україну 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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«Усі вісім „шахедів“ знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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«Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак неподалік Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 5 атак. На Запорізькому напрямку українськими захисниками відбито 7 атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

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На Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

«Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше експерти пояснили, навіщо рф стягнула під Бахмут 80 тисяч військових. Також аналітики вважають, що російські війська готуються до широкомасштабного наступу в Україні влітку.

Фото: Генштаб

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