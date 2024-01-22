Керівник Чечні Рамзан Кадиров, який останнім часом усіляко просуває свого 15-річного сина Адама і навіть зробив його керівником служби безпеки, відвідав Маріуполь.

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Про це пише радник маріупольського мера Петро Андрющенко, за інформацією якого, Кадирова-молодшого батько хоче «протягнути» на посаду керівника окупованого міста, зробивши його головою адміністрації, яку призначає ватажок бойовиків «днр» денис пушилін.

«В першій половині дня він мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вул. Громової та потім красиво позувати у Філармонії. Де, власне, наголосити „дон-дон“ що син має бути тут головним. Така собі алюзія та паралель. Грозний знищено росіянами та відбудовано (?). Тепер Маріуполь те саме. І тут, і там чеченці та Кадиров. Хвора уява хворої на голову людини», — пише Андрющенко у соцмережах.

За його інформацією, також сьогодні у кількастах метрах від «зібрання» влаштували футбольний матч, для зйомок запустили дрон, на появу якого відреагувала охорона Кадирова, швидко евакуювавши «гостей». Так що обійшлося без «презентаці» Адама Кадирова…

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Нагадаємо, що Рамзан Кадиров нещодавно публічно запропонував США зняти санкції з його матері, дочок та інших членів родини в обмін на українських полонених, яких чеченці вивезли з Донецька та Луганська. Правда, потім заявляв, що це, мовляв, «тролінг».

Фото зі сторінки Петра Андрющенка

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