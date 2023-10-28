Чи потрібно ставити штамп в паспорті про розлучення: коментує адвокатка

Попри війну, життя продовжується, українці як одружуються, так і розлучаються. Тому у багатьох виникає питання, чи потрібно ставити відповідний штамп в паспорті. Але виявляється, ні в які контори за печатками бігти не потрібно, оскільки Верховна Рада скасувала обов'язкове проставлення штампа в паспорт про шлюб та про розірвання шлюбу ще з 1 жовтня 2019 року. Всі дані зберігаються в держреєстрі, пояснює адвокатка Наталія Ковальова.

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«Що стосується свідоцтва про розірвання шлюбу, його видання залежить від способу розірвання шлюбу. Коли шлюб розривається органами РАЦС, офіційним документом про припинення шлюбу дійсно є свідоцтво про розірвання шлюбу. Але якщо шлюб розривається через суд, то офіційним документом є рішення самого суду», — пояснює адвокатка.

Особам, шлюб між якими розірвано в судовому порядку після 27.07.2010, свідоцтво про розірвання шлюбу більше не видається.

Раніше юристи розповіли про найпоширеніші стереотипи та спростували неправдиву інформацію, пов’язану с розірванням шлюбу.

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