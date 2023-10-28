37.39 / 37.98 39.68 / 40.47
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Чи потрібно ставити штамп в паспорті про розлучення: коментує адвокатка

21:00 30 жовтня 2023
розлучення

Попри війну, життя продовжується, українці як одружуються, так і розлучаються. Тому у багатьох виникає питання, чи потрібно ставити відповідний штамп в паспорті. Але виявляється, ні в які контори за печатками бігти не потрібно, оскільки Верховна Рада скасувала обов'язкове проставлення штампа в паспорт про шлюб та про розірвання шлюбу ще з 1 жовтня 2019 року. Всі дані зберігаються в держреєстрі, пояснює адвокатка Наталія Ковальова.

«Що стосується свідоцтва про розірвання шлюбу, його видання залежить від способу розірвання шлюбу. Коли шлюб розривається органами РАЦС, офіційним документом про припинення шлюбу дійсно є свідоцтво про розірвання шлюбу. Але якщо шлюб розривається через суд, то офіційним документом є рішення самого суду», — пояснює адвокатка.

Особам, шлюб між якими розірвано в судовому порядку після 27.07.2010, свідоцтво про розірвання шлюбу більше не видається.

Раніше юристи розповіли про найпоширеніші стереотипи та спростували неправдиву інформацію, пов’язану с розірванням шлюбу.

Читайте також: Розлучилися, але кредит на одному з подружжя: адвокат пояснив, що робити в такому випадку

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Литвинова

«Ми ніколи не повернемось з війни. Спробуйте це усвідомити і взяти відповідальність за життя в тилу в свої руки», — Леся Литвинова

карти

Овнам — Королева пентаклів, Дівам — перевернутий Світ: кому карти Таро обіцють багатство на новому тижні

Смажені пиріжки з картоплею

Смажені пиріжки з картоплею: просто та смачно

Гороскоп

Близнюки та Раки продовжують розслаблятися після вихідних, Діви планують щось нове: гороскоп на 30 жовтня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту