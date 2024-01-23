Допоможе знизити рівень цукру: унікальні переваги оливкової олії

Оливкова олія, що входить до списку з 5 продуктів, які допомагають нам залишатися молодими, корисна для здоров'я, оскільки вона містить багато необхідних мононенасичених жирів та антиоксидантів. Вона також має протизапальні властивості. Основні переваги оливкової олії для здоров'я, які підтверджені науковими дослідженнями, назвало видання healthline.com.

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Оливкова олія — це натуральна олія, яку добувають з оливок, плодів оливкового дерева. Близько 14% олії складають насичені жири, тоді як 11% - поліненасичені, такі як омега-6 і омега-3 жирні кислоти. Але переважаючою жирною кислотою в оливковій олії є мононенасичений жир, який називається олеїнова кислота, що становить 73% від загального вмісту олії. Дослідження показують, що олеїнова кислота зменшує запалення та навіть може позитивно впливати на гени, пов'язані з раком. Оливкова олія першого віджиму досить поживна. Окрім корисних жирних кислот, вона містить вітаміни Е і К, насичена потужними антиоксидантами.

Ці антиоксиданти є біологічно активними та можуть знизити ризик хронічних захворювань. Вони також борються із запаленням і допомагають захистити рівень холестерину в крові від окислення — дві переваги, які можуть знизити ризик серцевих захворювань.

Вважається, що хронічне запалення є основним фактором розвитку таких захворювань, як рак, хвороби серця, метаболічний синдром, діабет 2-го типу, хвороба Альцгеймера, артрит і навіть ожиріння. Оливкова олія першого віджиму здатна зменшувати запалення, що може бути однією з основних причин її користі для здоров'я.

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Кілька великих досліджень демонструють, що люди які вживають оливкову олію, мають набагато нижчий ризик інсульту, який є другою найбільшою причиною смерті в розвинених країнах. Вона також знижує кров'яний тиск, який є одним з найсильніших факторів ризику серцевих захворювань і передчасної смерті.

Кілька досліджень пов'язали оливкову олію зі сприятливим впливом на рівень цукру в крові та чутливість до інсуліну. Добавки оливкової олії покращують маркери запалення та зменшують окислювальний стрес у людей з ревматоїдним артритом. Оливкова олія особливо корисна в поєднанні з риб'ячим жиром, джерелом протизапальних омега-3 жирних кислот. Оливкова олія містить багато поживних речовин, які можуть пригнічувати або вбивати шкідливі бактерії.

Однак на ринку існує багато шахрайства, оскільки часто олії, на етикетці яких написано extra virgin, розбавляють іншими рафінованими оліями. Тому уважно вивчайте етикетки, щоб переконатися, що ви купуєте справжню оливкову олію першого холодного віджиму. Завжди корисно прочитати список інгредієнтів і перевірити наявність сертифіката якості.

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Раніше дієтологиня пояснила, що оливкова олія корисна ще й для здоров’я грудей.

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