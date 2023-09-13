Вироби з дерева довго будуть новими: чим корисна оливкова олії на кухні та в оселі

Майже кожен, хто готує або їсть, знає про універсальність, смак і користь для здоров'я оливкової олії. Але чи знали ви, що оливкова олія має незліченну кількість способів застосування в побуті, щоб захистити покриття, усунути скрипи та навіть покращити вашу косметичну процедуру? Власне щодо косметичних процедур, то існує багато порад застосування продуктів харчування для відновлення та здоров’я шкіри. Обирайте недорогу оливкову олію для домашнього вжитку. Щоб зробити її ще більш корисною, зберігайте трохи олії в пляшці з розпилювачем, пише The Spruce.

Після миття дерев'яних кухонних предметів нанесіть на них легкий шар оливкової олії, щоб підживити деревину і запобігти розтріскуванню та знебарвленню. Залиште олію на деревині приблизно на п'ять хвилин, а потім відполіруйте м'якою тканиною.

Коли ви готуєте за рецептом, змастіть мірні склянки та ложки оливковою олією, і вони будуть легко видаляти липкі продукти, такі як мед, арахісове масло та гірчиця.

Нанесіть трохи оливкової олії на м'яку тканину і протріть прилади з нержавіючої сталі, каструлі та раковини, щоб запобігти появі розводів, плям від води, потемніння та корозії. На завершення відполіруйте м'якою тканиною.

Оливкова олія не зупинить потьмяніння срібла, але збереже його блиск довше. Просто нанесіть трохи олії на м'яку тканину і протріть нею поліроване срібло, щоб сповільнити окислення, яке призводить до потемніння.

Нанесіть на паперову етикетку краплю оливкової олії і залиште її на етикетці щонайменше на 15 хвилин. Етикетка легко відклеїться, а пластиковий, скляний або дерев'яний предмет можна буде вимити вручну, щоб видалити залишки олії.1

Маєте каблучку, яка ніяк не хоче злазити з пальця? Змастіть палець оливковою олією і м'якою тканиною візьміться за каблучку та повільно зніміть її з пальця.

Поверніть блиск лакованому та гумовому взуттю, а також взуттю з натуральної шкіри за допомогою невеликої кількості оливкової олії на м'якій тканині.

Леза для бритви коштують дорого. Щоб подовжити їхній термін служби та запобігти появі іржі, протирайте сухі леза ватною кулькою або тампоном, змоченим в оливковій олії. Перед тим, як використовувати леза, дайте їм висохнути.

Оливкова олія — ідеальний природний мастильний засіб для грубої кутикули та сухої шкіри. Ви навіть можете додати трохи оливкової олії у теплу ванну, щоб пом'якшити шкіру під час купання.

Нанесіть трохи оливкової олії на сухе волосся, щоб приборкати неслухняні пасма. Ви також можете втерти її в руки і провести по волоссю, щоб контролювати пухнастість. І волосся, і руки виглядатимуть краще.

Кілька крапель оливкової олії або швидке збризкування примусять замовкнути скрипучі петлі на дверях, дверцятах шафи або автомобіля.

Нагадаємо, що ваша кухня, а не аптека, може містити секрет здорової та яскравої шкіри.

17

Читайте нас у Facebook та Instagram