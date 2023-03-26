Їсти і не старіти: британські лікарі назвали 5 продуктів, які допомагають відчувати себе молодим навіть у поважному віці

Здорове харчування та заняття спортом сприяють тому, щоб організм людини довше залишався в нормі. Втім, є певні продукти, щоденне споживання яких допомже залишатися у формі навіть у похилому віці.

Про це пише британське видання Express. Так, британський фахівець у галузі функціональної медицини Марк Хайман склав ТОП-5 таких продуктів.

Насамперед, це хрестоцвіті овочі. Йдеться про листову капусту, брюссельську капусту, броколі, білокачанну капусту. У цих продуктах є речовини, що сприяють детоксикації клітин. Важливо щодня їсти як мінімум одну-дві порції таких овочів.

Фахівець радить регулярно вживати оливкову олію холодного віджиму. У ній багато протизапальних речовин, що діють так само добре, як і аспірин.

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Також слід запастися горіхами — вони точно продовжують молодість, оскільки знижують ризик розвитку діабету і загалом зміцнюють здоров’я. Крім того, горіхи містять багато білку, клітковини, вітамінів, мінералів.

Варто додати в свій раціон й чорницю — до її складу входить безліч фітохімічних речовин та антиоксидантів, які сприяють довголіттю.

Дуже корисний зелений чай, в якому багато катехінів, що дозволяють прожити довше і виглядати при цьому молодо.

Нагадаємо, що свій варіант відповіді на питання про те, як схуднути і мати привабливий вигляд у будь-якому віці, запропонувала і відома фітнес-тренерка Аніта Луценко. Для цього вона пропонує жінкам «звабливі танці», які набагато ефективніші, аніж безрадісні монотонні заняття у спортзалі.

Фото Pixabay

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