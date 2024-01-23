росія сьогодні не зацікавлена в жодних компромісах: польський експерт про те, чи розвалиться фронт в Україні

Україна має проблеми з отриманням переваги на полі бою, вона перейшла до оборони на більшій ділянці фронту, але є також проблеми з підтримкою України з боку західних країн. Про це сказав Адам Ебергардт, директор центру стратегічних досліджень Варшавського інституту підприємництва, в інтерв'ю RMF FM і радіо RMF24:

ВІДЕО ДНЯ

«Україна увійшла у 2023 рік з дуже високим ступенем оптимізму, сподіваючись на ефективний контрнаступ, який, можливо, розвалить не тільки російську армію, але навіть російську державу. На початку 2024 року ці настрої стають дедалі песимістичнішими. Мало того, що Україна намагається взяти гору на полі бою, перейшовши до оборони на більшій ділянці фронту, так ще й існують проблеми з підтримкою України з боку західних країн, а також зростають внутрішні проблеми.

Хоча Білий дім стверджує, що наблизився до домовленості про те, щоб переконати Конгрес фінансувати підтримку України, факти свідчать про подальший глухий кут у США. Що більше президент Байден говорить про свою турботу, то більший ризик, на жаль, що Палата представників, в якій домінують республіканці, утримається від цих заходів. Це не тому, що в Конгресі немає більшості для підтримки України. Ця допомога Україні стала заручником внутрішньої політики у Сполучених Штатах. Адміністрація Байдена має певні ресурси для латання дірок. Вона здатна освоїти якусь допомогу на ситуативній основі, а тут мова йшла про дуже великий — понад 60 мільярдів доларів — пакет підтримки, який мав би забезпечити достатнє фінансування всієї оборони України у 2024 році. Якщо додати проблему з європейськими грошима: так званий Ukraine Facility (близько 50 мільярдів євро) так і не був активований, то ця ситуація, з точки зору України, стає ще більш туманною".

На думку Адама Ебергардта, Трамп, якщо він повернеться на посаду президента США, зробить це під гаслом перегляду основних напрямів зовнішньої політики США.

РЕКЛАМА

«Питання підтримки України за гроші американських платників податків — це те, де він найлегше зможе продемонструвати свою антиістеблішментську позицію, і спокуса зробити це буде набагато більшою, ніж під час його першого терміну, який, з точки зору нашого регіону, треба сказати, був досить позитивним, — говорить експерт. - Якщо до України дійде менше допомоги, фронт не розвалиться, але, крім перерви у фінансуванні, проблемою є також дефіцит обладнання на європейських складах».

Він додає, що, поки путін займає сильну позицію, шансів на мирні переговори немає, але росію можна спробувати дестабілізувати за допомогою ракетних обстрілів.

РЕКЛАМА

«Що стосується питання прориву фронту російською стороною, то на даному етапі мені це здається дуже малоймовірним. Росіяни винесли урок з початку війни проти України, навесні 2022 року, коли вони вирішили прорватися до Києва, де зазнали величезних втрат, мало що здобувши в результаті. Думаю, росіяни будуть обережними. Вони усвідомлюють, що час грає на їхню користь. Це означає, що путін не буде шукати миру з Україною. росія сьогодні не зацікавлена в жодних компромісах. Є ще один фактор, який впливає на поведінку російського президента. путін має провести традиційний плебісцит, пов'язаний з так званими президентськими виборами, тому він також приділяє зараз трохи більше уваги побудові свого іміджу всередині країни».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини, яка припинила військову допомогу Україні, заявив, що єдиний спосіб покласти край війні росії проти України — це віддати частину української території російським окупантам.

РЕКЛАМА

164

Читайте нас у Facebook та Instagram