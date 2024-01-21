Лічені тижні або місяці: у США підрахували, скільки Україна протримається без допомоги Заходу

Якщо Конгрес не надасть Україні додаткову військову допомогу, росія може виграти війну за лічені тижні або, в кращому випадку, місяці. Про це заявили представники Білого дому на зустрічі з лідерами Конгресу, повідомляє сайт NBC News. Тривала криза в американському парламенті стала величезною проблемою для України.

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Республіканці та демократи не можуть узгодити остаточну версію бюджету на 2024 рік, частково через суперечку щодо витрат на національну безпеку.

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу 106 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та зміцнення південного кордону США. Однак республіканці в Палаті представників заблокували військову допомогу згаданим країнам, вимагаючи від американського лідера вжити заходів для зміцнення південного кордону країни та обмеження міграції. Білий дім погоджується лише на частину цих умов. Проблема в тому, що Америка є ключовим союзником для України. Усвідомлюють це і в Білому домі.

Днями відбулася зустріч радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана та директора Національної розвідки Авріла Хейнса з лідерами Конгресу. Під час переговорів прозвучали слова, які один з чиновників Білого дому назвав «неймовірно жорсткими». Як повідомляє NBC News, радники президента повідомили законодавцям, що якщо Конгрес не надасть додаткової військової допомоги Україні, росія може виграти війну протягом тижнів або, в кращому випадку, місяців.

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На зустрічі також підкреслювалося, що Україна вичерпає частину своїх можливостей протиповітряної оборони та артилерії в найближчі тижні. Крім того, було вказано час, за який ключові військові активи Києва будуть значно виснажені, і надано детальну оцінку поточної динаміки на полі бою.

Джерела NBC News повідомили, що в Білому домі все більше стурбовані перспективою того, що Джо Байден не зможе виконати свою обіцянку «залишатися поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно».

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Радники президента США також заявили конгресменам, що ненадання допомоги Україні «може спонукати інші країни, які сильно залежать від США, такі як Японія і Південна Корея, переглянути свої альянси».

В результаті, повідомляє NBC News, міжпартійна група лідерів Конгресу погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти законодавчо. Йдеться саме про відсутність згоди щодо мігрантів.

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Також днями перед конгресменами США виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що «час спливає» для ухвалення нової угоди про фінансування, і попередивши про можливі наслідки перемоги росії.

Тим часом Володимир Зеленський у Давосі повідомив про позитивні сигнали щодо перспектив західної підтримки.

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