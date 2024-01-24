Ястремська перемогла 19-річну сенсацію з Чехії та стала першою в історії українкою у півфіналі Australian Open (відео)

Поки що п'ята ракетка України Даяна Ястремська (93-а в рейтингу WTA), яка перемогла в четвертому раунді олімпійську чемпіонку з білорусі Вікторію Азаренко, виграла у Мельбурні восьмий (!) матч поспіль і стала першою в історії українкою в півфіналі одинарного розряду Відкритого чемпіонату Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів.

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У ніч на середу, 24 січня, 23-річна одеситка вибила з турніру сенсаційну чешку Лінду Носкову (50-а), яка раніше змусила зачохлити ракетку найсильнішу тенісистку світу Ігу Свьонтек з Польщі та пройшла на відмові травмовану українку Еліну Світоліну. Даяна обіграла 19-річну суперницю у двох сетах — 6:3, 6:4 і стала першою з 1978 року тенісисткою з кваліфікації, яка дісталася півфіналу Australian Open.

«Я думаю, що це здорово — увійти в історію, бо на той час я ще навіть не народилася (сміється). Зараз я дуже щаслива, стомлена, але дуже щаслива», — заявила Даяна Ястремська після перемоги.

До речі, українка, будинок рідних якої в Одесі в новорічну ніч обстріляли росіяни, за традицією після перемоги залишила послання на камері. Цього разу воно було адресоване нашим захисникам. «Я пишаюся нашими воїнами з України», — написала тенісистка.

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Вихід до четвірки найсильніших у Мельбурні приніс нашій тенісистці, яка підніметься у світовому рейтингу як мінімум у тридцятку найсильніших, 669 735 доларів призових до вирахування податків.

Ястремська — лише друга українська тенісистка, якій вдалося пробитися до півфіналу турніру «Великого шолома» в одинарному розряді. Раніше це тричі вдавалося Світоліній (Вімблдон-2019, 2023 та US Open-2019).

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Путівку до фіналу Даяна у четвер, 25 січня (початок не раніше ніж о 10:30), оскаржить у поєдинку проти сильнішої у протистоянні росіянки Анни Калінської (75-а) та китаянки Цінь Вень Чжен (15-а). Іншу півфінальну пару складуть білоруска Аріна Азаренко (2-а), яка розгромила Лесю Цуренко, та американка Коко Гауфф (4-а), котра вибила з турніру українку Марту Костюк.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Леся Цуренко потужно відповіла критикам після болючої поразки у Мельбурні.

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Фото WTA

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