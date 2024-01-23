Костюк взяла сет у чемпіонки US Open, але залишилася без півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії (відео)

Киянка Марта Костюк, яка вийшла в листопаді 2023-го заміж, не змогла продовжити свою «казку» у Мельбурні та стати першою в історії українською тенісисткою у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії із загальним призовим фондом 58 млн 128 тисяч доларів.

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У поєдинку ¼ фіналу Марта поступилася у трьох сетах чинній чемпіонці US Open, 19-річній американці Коко Гауфф, яка нещодавно засмутила у фіналі турніру в Окленді Еліну Світоліну. У першій партії Костюк, ведучи у рахунку 5:1, примудрилася поступитися суперниці на тай-брейку — 6:7 (6), у другій, вже поступаючись — 3:5, взяла реванш — 7:6 (2). А ось на вирішальний сет Марти не вистачило — 2:6.

Хай там як, дебютний у кар'єрі вихід до чвертьфіналу Australian Open приніс Марті Костюк, яка обіграла двох поспіль росіянок — Еліну Аванесян та Марію Тимофєєву, 405 900 доларів призових до вирахування податків та 480 рейтингових очок. У понеділок киянка дебютує у топ-тридцятці світового рейтингу.

Що ж до Гауфф, то у півфіналі вона побореться з переможницею пари Аріна Соболенко (білорусь, 2-а) — Барбора Крейчикова (Чехія, 11-а).

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Нагадаємо, що ще одна українка Даяна Ястремська, яка сенсаційно вибила з турніру олімпійську чемпіонку з білорусі Вікторію Азаренко (22-а), у середу, 24 січня, оскаржить путівку до півфіналу Australian Open у поєдинку з 19-річною чешкою Ліндою Ноковою (50-а), яка вже встигла перемогти в Мельбурні першу ракетку світу Ігу Свьонтек з Польщі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Леся Цуренко потужно відповіла критикам після болючої поразки у Мельбурні.

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Фото WTA

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