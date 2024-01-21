«Мій друг схуд у російському полоні на 55 кг»: Леся Цуренко захопила легендарного Беккера потужним постом у мережі

Одна з найсильніших тенісисток України Леся Цуренко, яка встановила історичний рекорд на Вімблдоні, гідно відповіла критикам після болючої поразки на Australian Open від другої ракетки світу Аріни Соболенко з білорусі (0:6, 0:6), котрій киянка після матчу не потиснула руку.

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«Зауважила, що моя поразка ощасливила багатьох людей, тому мій пост для вас, — написала Леся Цуренко в Instagram. — Будь ласка, не соромтеся висловлювати все, що хочете. Сподіваюся, це зробить вас ще трохи щасливішими. Але знаєте, напередодні Нового року мій друг повернувся з російського полону через півтора року, втративши 55 кілограмів, з інфекцією в ногах. Але головне, що він живий — це справжнє щастя.

Тому я сподіваюся, що і у вас у житті з'являться реальні причини для щастя, а не поразка якоїсь випадкової тенісистки, з якою ви навіть не зустрічалися у своєму житті. Слава Україні".

До речі, на зворушливий пост українки відреагував у мережі легенда тенісу Борис Беккер. «Це називається «мати реальний погляд на життя». Молодець, Лесю», - написав експерша ракетка світу у соцмережі X (колишній Twitter).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зіркові українські тенісисти Леся Цуренко, Марта Костюк та Олександр Долгополов передали для ЗСУ «бойовий» позашляховик.

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