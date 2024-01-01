Смертоносний «шахед» новорічної ночі «привітав» в Одесі рідних Даяни Ястремської

Одна з найсильніших тенісисток України Даяна Ястремська (98-а у світі), у сім'ї якої в квітні сталося горе, повідомила в Instagram, що у новорічну ніч росіяни під час обстрілу Одеси влучили у будинок, де мешкає її бабуся.

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«У цьому будинку мешкає моя бабуся! О 1:26 ночі відбувся ракетний удар. Ось так моя частина сім'ї зустріла Новий рік удома», — написала Даяна Ястремська.

Нагадаємо, що сама Даяна зустріла Новий рік в Австралії, де у понеділок, 1 січня, зіграє у матчі першого кола турніру WTA 500 у Брісбені проти австралійки Дарії Севілл.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська просто в роздягальні послала фанатку путіна слідом за російським військовим кораблем.

Фото Instagram

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