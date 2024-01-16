Вручення телевізійних премій «Еммі»: хто святкував тріумф

У Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія вручення телевізійних премій «Еммі», яку було відкладено на чотири місяці через страйк співробітників голлівудських студій. Зірки та кінематографісти зібралися в Червоному кінотеатрі, щоб відзначити видатні досягнення у світі телебачення.

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Одним з основних переможців став серіал «Спадкоємці», що розповідає про боротьбу між членами впливового клану медіамагнатів. Сага визнана найкращим драматичним серіалом, а Сара Снук і Кіран Калкін отримали премії як найкращі драматичні актори. Крім того, «Спадкоємці» удостоєні премій за найкращу режисуру і сценарій.

Також на гала-вечорі був відзначений британський співак Елтон Джон, який отримав «Еммі» за телепрограму «Elton Live: Farewell From Dodger Stadium». Ця нагорода стала для нього ключовою, оскільки зробила його членом ексклюзивного клубу ЕГОТ, що об'єднує тих, хто протягом кар'єри отримав премії «Еммі», «Греммі», «Оскар» і «Тоні». Елтон Джон долучився до 18 лауреатів цього високого звання, включно з Одрі Хепберн і Джоном Леджендом.

На жаль, Елтон Джон не зміг бути присутнім на церемонії через недавню операцію на коліні. Проте, його вплив у світі музики і телебачення було відзначено на сцені.

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В інших категоріях також було оголошено лауреатів: комедійний серіал «Ведмідь» визнано кращим у своєму жанрі, а актори Джеремі Аллен Вайт, Айо Едебірі та Ебон Мосс-Бакрак отримали нагороди за найкращу акторську гру.

У категорії мінісеріалів лідирував виробництва Netflix — «Гризня», що розповідає про серйозний конфлікт між людьми, які зустрілися внаслідок дорожнього інциденту. Стівен Ян і Алі Вонг, головні зірки цього проєкту, були удостоєні премій за кращу чоловічу і жіночу роль у мінісеріалі.

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Церемонія завершилася словами подяки від Джессі Армстронга, автора сценарію «Спадкоємців», який висловив свою подяку за великодушність і натхнення, отримані ним у процесі роботи у США. Цього разу «Еммі» знову підтвердили свою репутацію найпрестижнішого телевізійного призу, відзначаючи видатні досягнення у світі розваг.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про церемонію нагородження премією «Золотий глобус» від Голлівудської асоціації іноземної преси.

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На фото в заголовку актори серіалу «Спадкоємці»

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