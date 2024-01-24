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Світ

Знову біда: у колишньої невістки Єлизавети ІІ діагностували агресивний рак шкіри

20:30 26 січня 2024
Сара Фергюсон

У червні 2023 року було оголошено, що у герцогині Йоркської Сари Фергюсон виявили рак молочної залози. Під час планового мамографічного обстеження, на яке її вмовила сестра, у британки виявили пухлину. Після виснажливого курсу лікування, мастектомії та реконструктивної операції 64-річна жінка лише кілька тижнів тому оголосила: «Я перемогла рак грудей».

Але тепер вона має впоратися з черговою бідою. Її прессекретар повідомив британській газеті «The Sun»: «Після того, як влітку у герцогині Йоркської діагностували ранню форму раку молочної залози, тепер у неї виявили злоякісну меланому». Це найагресивніша форма раку шкіри. Її дерматолог видалив кілька родимок і відправив їх на аналіз.

«Одна з них була визначена як ракова. Вона проходить подальші обстеження, щоб переконатися, що рак був виявлений на ранній стадії», — йдеться у повідомленні.

Такий діагноз так скоро після лікування раку молочної залози дуже засмучує, але герцогиня залишається в доброму гуморі, підкреслив її речник. Фергюсон розголошує свою хворобу, щоб показати, наскільки важливо перевіряти розмір, форму, колір і текстуру, а також появу нових родимок, які можуть бути ознакою меланоми.

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Сара Фергюсон була одружена з принцом Ендрю, братом короля Чарльза III, з 1986-го по 1996 рік. У них є спільні доньки — принцеси Беатріс і Євгенія. Зараз герцогиня Йоркська є автором бестселерів і має власну благодійну організацію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на думку лікарів, після війни на Україну чекає зростання кількості онкологічних захворювань.

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