Колишній дружині британського принца Ендрю видалили ракову пухлину

Британські ЗМІ повідомили про те, що член королівської сім'ї, герцогиня Йоркська перенесла онкологічну операцію. У 63-річної Сари Фергюсон під час звичайної мамографії виявили рак молочної залози. Наразі колишня дружина принца Ендрю знаходиться у Віндзорі.

Герцогиня публічно подякувала персоналу лікарні, в якій її обстежили, а потім успішно прооперували. Як повідомила Сара, її 25 червня виписали з лікарні короля Едуарда VII у Мерілебоні (центральний Лондон). У цій лікарні часто лікують членів британської королівської родини.

Представник Фергюсон заявив: «Герцогиня хоче висловити величезну подяку всьому медичному персоналу, який підтримував її останніми днями. Вона також дуже вдячна персоналу, який брав участь у мамографії. Саме це обстеження виявило її захворювання, яке проходило без симптомів. Герцогиня вважає, що її історія наголошує на важливості регулярного обстеження для всіх жінок».

Друзі Сари розповіли британським виданням, що лікарі дають добрий прогноз. Рак грудей був виявлений на ранній стадії, заходи були вжиті негайно.

До Віндзора вже прибули 63-річний принц Ендрю, який, попри розлучення, зберігає з Фергюсон хороші стосунки. Вони продовжують жити в одному будинку. Туди ж приїхали їхні доньки — 34-річна принцеса Беатріс та 33-річна принцеса Євгенія.

До речі, тепер стала зрозумілою причина відсутності герцогині Йоркської на королівських перегонах в Аскоті. Сара їх любить і ніколи не пропускає. Але цього разу її там не бачили, хоча її дочка Беатріс відвідала Аскот разом із чоловіком і приєдналася до інших членів королівської родини, зокрема до свого кузена принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон на королівських кінних перегонах в Аскоті спричинила фурор, з'явившись у неймовірному червоному вбранні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про поповнення у британській королівській родині. Принцеса Йоркська Євгенія, племінниця короля Чарльза ІІІ, народила сина.

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