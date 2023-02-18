Після війни на Україну чекає зростання кількості онкологічних захворювань: лікар назвав причину

Рівень захворюваності на рак в Україні після війни може суттєво зрости. До речі, польському Національному інституті онкології констатували, що 15−20 відсотків паціентів медзакладу — українки з раком молочної залози.

За словами колишнього головного лікаря українського Національного інституту раку, хірурга-онколога Андрія Безносенко, зростання захворюваності буде спричинене шкідливими викидами. «Ми не розуміємо, що було під окупованою Чорнобильською територією, під тими обстрілами. Ми не розуміємо, що знаходиться в ядерному, ракетному топливі та продуктах горіння після ракетних обстрілів. Дослідники війни говорили, там є важкі метали, які будуть десятиріччями у грунті, які ми будемо споживати з продуктами харчуваннями та водою. І це все буде впливати», — зазначив він в інтервʼю «Ми-Україна».

У той же час він спростував інформацію про те, що причиною розвитку онкологічних захворювань може бути стрес — у доказовій медиціні такого немає.

«Стрес є причиною зміни психологічного стану під час лікування, і воно все накопичується. Те, що у нас буде приріст онкозахворювань після війни, це однозначно, але це не через стрес», — зазначив він та спрогнозував, що наступні 5−7 років в Україні рівень онкозахворюваності може бути на 10% вищим, ніж був до війни.

Раніше лікар-онколог Рамін Іманов поділився рецептом засобу для профілактики раку, до якого входять оливкова олія, імбир, куркуму та чорний перець.

Фото Pixabay

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