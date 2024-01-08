Колишня невістка королеви Єлизавети ІІ перемогла рак

У 2023 році стало відомо, що у герцогині Йоркської Сари Фергюсон виявили рак молочної залози. Під час планового мамографічного обстеження, на яке її вмовила сестра, у британки виявили пухлину. У своєму подкасті «Чайні розмови з герцогинею та Сарою» Сара Фергюсон відверто розповіла про свою долю.

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«Я приведу себе у форму», — пообіцяла колишня дружина принца Ендрю.

Тепер вона знову звертається до своїх шанувальників і розповідає про свій успіх.

На останньому фото в інстаграмі Сара Фергюсон лежить на ліжку в зеленій вечірній сукні. У підписі вона розповідає про свою хворобу, яку виявили в неї минулого року.

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«У мене діагностували рак грудей. Я перемогла рак грудей», — оголошує 64-річна жінка.

Вона також повідомляє, що їй зробили реконструкцію лівої молочної залози, яка була уражена пухлиною.

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«Тепер у мене є Дерек з лівого боку», — каже Фергюсон, яка називає свої груди Ерік і Дерек.

Попри рак, Сара Фергюсон може знайти й позитивні моменти у 2023 році.

«Я мала задоволення познайомитися з дуже надихаючими людьми з усього світу, які мають чудові історії, що їх можна розповісти. Я відкрила для себе, що мені теж є що розповісти. Мені 64, і я тільки починаю», — зазначає вона.

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Підписники герцогині Йоркської з полегшенням сприйняли цю новину, вітаючи її з перемогою над хворобою.

Сара Фергюсон не завжди мала стільки прихильників серед королівських шанувальників. Вона була одружена з принцом Ендрю, братом короля Чарльза III, з 1986-го до 1996 року, у них є спільні доньки — принцеси Беатріс і Євгенія. Вона зберегла за собою титул герцогині Йоркської. Одужувала Сара вдома у Віндзорі, де живе зі своїм колишнім чоловіком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на думку лікарів, після війни на Україну чекає зростання кількості онкологічних захворювань.

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