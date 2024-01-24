Один бив битою, другий знімав на відео: ДБР передало до суду справу рівненських військкомів

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього. Про це повідомили у відомстві.

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«Обвинувальний акт щодо двох посадовців направлено до суду. Влітку 2023 року посадовці довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Під час проведення „виховних заходів“ в хід пішла бита. Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка», — йдеться у повідомленні.

Також у керівника Рівненського районного ТЦК та СП було вилучено 8 пакетів з амфетаміном загальною вагою 11 г, знаряддя для вживання наркотичних речовин.

«Правоохоронці також з’ясували, що наркотики йому постачав підлеглий за „службові привілеї“. Наразі він повністю визнав свою провину. У ході розслідування також виявились факти незаконного збагачення посадовця обласного ТЦК та СП. Мова йде про на суму у майже 52 млн грн. Серед незадекларованих статків посадовця — 2 вантажні автомобілі, величезні земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах. У грудні 2023 року все вищевказане майно передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)», — повідомили в ДБР.

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Таким чином, керівник Рівненського обласного ТЦК та СП обвинувачується у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426−1, ч. 4 ст. 186, ст. 368−5 КК України). Керівник Рівненського районного ТЦК та СП обвинувачується у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426−1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 та ч. 2 ст. 315 КУ України).

Наразі чиновники звільненні зі займаних посад. Крім того, від початку розслідування їм обом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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Як писали «ФАКТИ», керівник Рівненського обласного ТЦК та СП має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель», а на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного «котеджного містечка» площею майже 500 кв. м. Також у нього є дача площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводять елітні види риби. За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

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